TORONTO, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé qu'elle s'engageait à verser 150 000 $ à six groupes dirigés par des Noirs et des Autochtones qui soutiennent les communautés ceinturant l'aéroport Pearson de Toronto.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité du travail accompli par la GTAA en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, y compris son engagement envers BlackNorth Initiative signé en juillet 2020. Le financement de ces groupes communautaires est une étape mesurable vers la réalisation d'une promesse, celle de bâtir un avenir meilleur pour les personnes touchées par le racisme systémique.

Les organismes qui se sont partagé cette aide ont auparavant reçu un financement dans le cadre du Nest Fund de 2020. Parmi ces organismes figurent :

La Black Youth School Success Initiative est un programme de soutien scolaire axé sur la prévention et l'intervention et qui soutient les enfants et les jeunes noirs de la sixième année jusqu'à la fin de l'école secondaire.

Eshkiniigjik Naandwechigegamig, Aabiish Gaa Binjibaaying (ENAGB), qui offre aux jeunes Autochtones âgés de 12 à 29 ans des programmes et des services d'aide en santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle.

L'organisme Help a Girl Out, qui veille à ce que toutes les femmes aient accès à des produits sanitaires, quelles que soient les circonstances, et lance tout au long de l'année des campagnes de lutte contre la stigmatisation et des ateliers éducatifs pour mettre fin à la honte associée aux menstruations chez les femmes et les filles au Canada .

. La plateforme Helping Hands, qui est un organisme communautaire dirigé par de jeunes Noirs et qui permet à de jeunes Noirs, de jeunes immigrants et de jeunes défavorisés sur le plan socioéconomique d'explorer des possibilités de bénévolat, d'éducation, d'entrepreneuriat et d'emploi.

La Trust 15 Youth Community Support Organization, qui offre aux jeunes de la région de Rexdale/Etobicoke-Nord des programmes qui favorisent et encouragent les comportements positifs, l'expression créative et les aptitudes au travail coopératif.

Le Weston Frontlines Centre, qui est un organisme de bienfaisance dynamique pour les jeunes de York-Sud-Weston offrant des programmes culturellement pertinents et inclusifs aux enfants et aux jeunes de 6 à 29 ans, des programmes de devoirs et de tutorat et des camps en passant par les événements ponctuels et les programmes d'emploi.

« Nous sommes très fiers de pouvoir participer activement et de continuer à appuyer ces organismes qui se concentrent chacun sur leur propre domaine et leurs propres activités, explique Molara Awosedo, directrice, Diversité, équité et inclusion à la GTAA. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec ces organismes et ainsi soutenir les diverses communautés de la région de l'aéroport Pearson de Toronto. »

Le financement précédent accordé à ces groupes a profité à 1 629 membres de la communauté des personnes autochtones, noires et de couleur. Ces organismes ont également pu accroître leur capacité de collecte de fonds, ce qui leur a permis de recueillir séparément plus de 2 millions de dollars.

