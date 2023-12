TORONTO, le 20 déc. 2023 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a conclu des ententes de partenariat avec plusieurs compagnies aériennes dans le cadre d'un nouveau programme de rabais visant à améliorer le rendement et l'expérience des passagers à l'aéroport le plus fréquenté du Canada.

Les compagnies aériennes qui représentent environ 90 % des sièges à Toronto Pearson sont admissibles à des rabais si elles atteignent certains seuils de volume de passagers et des objectifs liés au rendement opérationnel, y compris les départs à temps et la livraison des bagages en temps opportun.

Ces accords devraient aider la GTAA à atteindre la viabilité financière de deux façons, c'est-à-dire en encourageant la croissance du nombre de passagers et en réduisant les rabais que la GTAA verse aux transporteurs par rapport aux ententes à long terme précédentes qui ont pris fin le 31 décembre 2023.

Les frais aéroportuaires de Toronto Pearson, combinés au programme de rabais, sont concurrentiels par rapport à d'autres grands aéroports de l'Amérique du Nord. Ils renforcent donc la position de plaque tournante mondiale de premier plan occupée par Toronto Pearson.

Chaque entente dure trois ans et commence le 1er janvier 2024. La GTAA a la possibilité de la prolonger jusqu'à deux années additionnelles.

