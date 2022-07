L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto annonce les départs à la retraite à la fin de l'année de Ian Clarke, directeur des finances, et de Pat Neville, vice-président

TORONTO, le 18 juill. 2022 /CNW/ - Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, a annoncé aujourd'hui que Ian Clarke, directeur des finances de la GTAA, prendra sa retraite le 31 décembre 2022. M. Clarke occupe le poste de directeur des finances depuis 2017, où il a été un moteur de croissance et un modèle de gérance financière tout au long de son mandat. Il a également siégé au conseil d'administration de la GTAA de 2012 à 2017 et a présidé le comité de vérification de cette dernière pendant un an. La GTAA lancera le processus de recherche pour remplacer M. Clarke ce mois-ci.

Pat Neville, vice-président, Développement de l'aéroport et services techniques, prendra également sa retraite le 31 décembre 2022 à la suite d'un parcours professionnel de 21 ans au sein de la GTAA. Au cours de son mandat, M. Neville a supervisé la mise en œuvre de l'aérogare 1 en plus de nombreux autres projets de premier plan. La GTAA lancera le processus de recherche pour remplacer M. Neville ce mois-ci.

La GTAA remercie M. Clarke et M. Neville de leur contribution à la GTAA, y compris leur engagement à assurer une transition harmonieuse pour leurs successeurs. Nous leur souhaitons de profiter d'une retraite bien méritée.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ou ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

