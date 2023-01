L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto annonce la nomination de J'Maine Chubb au poste de directeur financier, de Bernardo Gogna au poste de chef des infrastructures et de Khalil Lamrabet au poste de directeur commercial

TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Deborah Flint, présidente et cheffe de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), a annoncé aujourd'hui la nomination de trois nouveaux cadres.

Directeur financier, J'Maine Chubb

J'Maine Chubb a été nommé directeur financier de la GTAA. M. Chubb entrera en fonction le 6 février 2023.

M. Chubb a récemment été le directeur financier de TravelWIFI à Houston et, pendant six ans, il a été directeur financier et contrôleur du réseau aéroportuaire de Houston. M. Chubb a également occupé des postes de conseiller financier et commercial aux conglomérats mondiaux de Halliburton et Schlumberger. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en comptabilité et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Wayne State au Michigan.

M. Chubb est également comptable agréé en gestion mondiale (CGMA), comptable en management accrédité (CMA), expert-comptable agréé (CPA) et professionnel de l'aéroport international (CSCA). Il est certifié en stratégie et avantage concurrentiel (CSCA).

M. Chubb occupera ce poste après le départ à la retraite de l'ancien directeur financier, Ian Clarke, après cinq ans de service à la GTAA.

Chef des infrastructures, Bernardo Gogna

Bernardo Gogna a été nommé chef des infrastructures de la GTAA. M. Gogna entrera en fonction le 23 février 2023.

M. Gogna était vice-président principal d'AECOM Arabia à Riyad, en Arabie saoudite. Auparavant, M. Gogna a occupé des postes supérieurs de développement aéroportuaire pendant près de 15 ans, dont ceux de chef du développement des aéroports mondiaux de Los Angeles et de directeur du programme des immobilisations du Royal Schiphol Airport Group. M. Gogna a occupé des postes de direction dans plusieurs « mégaprojets » importants de développement aéroportuaire et programmes de transformation.

M. Gogna occupera le poste de chef des infrastructures après le départ à la retraite de Pat Neville, ancien vice-président, Développement aéroportuaire et services aéronautiques.

Directeur commercial, Khalil Lamrabet

Khalil Lamrabet a été nommé directeur commercial de la GTAA. M. Lamrabet entrera en fonction le 27 février 2023.

M. Lamrabet était chef de la direction du Saudi Air Connectivity Program à Riyad et vice-président principal du développement de l'aviation pour les aéroports d'Abu Dhabi. Il a également occupé pendant 10 ans le poste de directeur du développement des affaires de l'aviation à l'aéroport international de Dubaï. Il a obtenu un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique Montréal et une maîtrise en génie aérospatial de l'Université McGill.

« J'Maine, Bernardo et Khalil sont des ajouts exceptionnels à notre équipe très performante à l'aéroport Pearson de Toronto », a déclaré Mme Flint. « Leurs qualifications et leur expérience seront essentielles pour solidifier nos opérations financières et commerciales alors que nous transformons l'aéroport et faisons progresser notre plan stratégique. »

