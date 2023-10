TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») est fière d'annoncer un important salon de l'emploi pour l'aéroport Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada, qui aura lieu aujourd'hui au Centre des congrès de Toronto.

Avec une main-d'œuvre dynamique de près de 50 000 personnes de milieux divers, l'aéroport Pearson de Toronto incarne l'esprit d'unité et d'ambition. Toutes ces personnes sont motivées par la vision commune de façonner un aéroport mondial de premier plan pour l'avenir. En tant que cœur de l'aviation canadienne, l'aéroport Pearson de Toronto est un milieu de travail dynamique, caractérisé par un sentiment inébranlable de fierté et d'objectif communautaires.

En prévision de l'effervescence de la saison hivernale, et dans le but d'offrir une expérience sans pareil aux passagers, les employeurs de l'aéroport Pearson de Toronto sont dans une phase de recrutement active. Il y a de nombreuses offres d'emploi, y compris des postes dans les domaines du service à la clientèle, de la sécurité, des aliments et boissons, de la manutention des bagages, des compagnies aériennes et de la gestion et supervision.

Le salon de l'emploi d'aujourd'hui met en valeur les efforts collectifs des partenaires de l'industrie dans l'ensemble du réseau de l'aviation, qui unissent leurs forces pour aider l'aéroport Pearson de Toronto à atteindre ses objectifs d'expansion. Les candidats potentiels peuvent s'attendre à rencontrer plus de 25 employeurs de la GTAA, comme la GTAA elle-même, Air Canada, FedEx, HMS Host, Paladin Security, Porter Airlines, Sheraton et WestJet. L'événement devrait attirer environ 400 employés potentiels.

« La GTAA s'est engagée à faire de l'aéroport Pearson de Toronto une destination prisée pour les employés actuels et éventuels qui souhaitent se bâtir une carrière enrichissante. J'encourage toutes les personnes intéressées qui ont une passion pour le service à la clientèle, l'aviation et le fait de travailler dans un endroit dont elles sont fières à nous rejoindre au Centre des congrès de Toronto avec leur curriculum vitæ. Je suis convaincue qu'il y aura une occasion à saisir pour vous », a déclaré Karen Mazerkuwich, vice-présidente, Relations avec les parties prenantes et communications, GTAA.

« Les dernières années ont posé des défis importants pour l'aviation. Cependant, alors que nous émergeons et que nous nous adaptons, l'industrie évolue à un rythme sans précédent. La pandémie a mis en évidence la nécessité d'une main-d'œuvre résiliente et a favorisé une collaboration plus étroite entre les partenaires de l'aviation. Ce salon de l'emploi témoigne de ces apprentissages. »

Détails de l'événement :

Date : 12 octobre 2023

Lieu : Centre des congrès de Toronto, 650 Dixon Rd., Etobicoke

Heure : De 10 h à 13 h

Remarque : Les participants sont invités à apporter leur curriculum vitæ.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises.

