L'Autorité adopte une approche fondée sur les données pour comprendre les répercussions potentielles des risques climatiques sur les institutions financières

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie aujourd'hui la version finale de l'Exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (ENASC) destiné à certaines institutions financières québécoises.

L'ENASC est un outil permettant de mesurer l'exposition potentielle des institutions financières aux risques climatiques. Il favorise une meilleure compréhension de l'impact de ces risques sur les institutions financières, leurs contreparties et le secteur financier dans son ensemble. Plus spécifiquement, l'ENASC offre la possibilité de :

recueillir des données qui aideront l'Autorité à évaluer les risques potentiels liés aux changements climatiques et à se préparer aux défis futurs;

identifier les vulnérabilités du système financier;

renforcer la capacité des institutions financières à mener des analyses de scénarios climatiques et à en faire l'évaluation des risques.

L'Autorité travaille en collaboration avec le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») pour réaliser cet important exercice. L'Autorité et le BSIF gèrent l'ENASC en parallèle auprès des institutions qui relèvent de leur encadrement respectif. Au Québec, les institutions financières participantes ont été sélectionnées en fonction de critères précis, établis notamment à partir de leur taille, de leur degré d'exposition aux risques climatiques et de leur niveau d'impact sur le système financier québécois.

Les institutions financières et les régulateurs qui les supervisent ont besoin d'informations fondées sur les données pour pouvoir mieux évaluer et gérer les risques climatiques. La version finale de l'ENASC reflète les commentaires reçus dans le cadre d'une consultation publique réalisée en deux parties, à l'automne 2023 et au printemps 2024. L'Autorité et le BSIF ont publié un résumé des commentaires issus de la seconde consultation.

« Ce que nous annonçons aujourd'hui est le résultat d'un travail rigoureux mené par nos équipes respectives et je me réjouis de cette fructueuse collaboration avec le Bureau du surintendant des institutions financières. Il est essentiel pour l'Autorité d'harmoniser son approche pour la mise en place d'un accompagnement robuste des institutions financières dans la gestion des risques climatiques », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'Autorité.

« La version finale de l'Exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques est le fruit d'un travail de planification et de consultation qui a duré plus de 18 mois. Je tiens à remercier l'Autorité des marchés financiers pour sa collaboration et toutes les parties prenantes qui nous ont fait part de leurs commentaires. J'attends avec impatience les résultats qui serviront à optimiser les pratiques des institutions financières en matière de gestion des risques climatiques », a renchéri Peter Routledge, surintendant des institutions financières du BSIF.

Échéances pour effectuer l'ENASC

13 décembre 2024 pour les modules sur le risque de crédit et le risque de marché;

24 janvier 2025 pour les modules sur les risques d'inondation et d'incendie de forêt, l'évaluation de l'exposition aux risques de transition liés à l'immobilier, ainsi que le questionnaire.

Les institutions financières participantes peuvent transmettre le résultat de leur exercice à l'Autorité par l'entremise du site de transfert sécurisé prévu à cet effet ou de l'adresse suivante : [email protected]. L'Autorité et le BSIF rendront compte des résultats globaux obtenus au printemps 2025.

Information à retenir

Le BSIF a annoncé la première phase de la consultation sur l'ENASC en octobre 2023. La tenue de la deuxième phase de consultation, menée conjointement avec l'Autorité, a quant à elle été annoncée en avril 2024. Fruit de 120 jours de consultations publiques menées avec plus de 350 participants, la version finale de l'exercice comprend un questionnaire qui sera rempli par les institutions financières sélectionnées.

L'Autorité et le BSIF recevront uniquement les résultats des institutions financières qui relèvent de leur encadrement respectif. L'Autorité et le BSIF ont partagé leurs sources de données pour réaliser l'exercice directement avec les institutions financières.

