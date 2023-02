L'Autorité accueille trois nouveaux membres au sein du comité consultatif sur les produits d'investissement

MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination de trois nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur les produits d'investissement (le « CCPI »), pour un mandat de trois ans :

Edson Belhumeur, directeur, Développement de produits, iA Groupe financier, Épargne et retraite individuelles;

Natalie Brown, vice-présidente aux affaires juridiques et corporatives et secrétaire corporative, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ);

, vice-présidente aux affaires juridiques et corporatives et secrétaire corporative, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ); Sébastien Vallée, directeur principal, Modernisation - solutions placement, Desjardins Société de placements.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé le 11 octobre 2022.

L'Autorité annonce également le renouvellement du mandat de deux membres actuels du CCPI, pour une durée de trois ans :

Yanic Chagnon, chef, Produits de placement, Canada, Financière Manuvie;

Charles Danis, vice-président, Ventes régionales, Québec et région de l'Est du Canada, Fidelity Investments Canada.

Mandat du comité

Le CCPI a notamment pour mandat d'échanger sur les questions ayant trait à l'encadrement efficient du développement, de la gestion et de la distribution des produits d'investissement et de fournir une perspective visant à améliorer l'élaboration et la mise en pratique du cadre réglementaire. Les produits d'investissement visés sont principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en Bourse, les fonds d'investissement à capital fixe, les fonds distincts individuels et les produits structurés.

Composition du comité

Afin d'assurer l'efficacité du CCPI, les membres détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une connaissance pointue de la réglementation applicable en matière de produits d'investissement.

Le mandat des membres du CCPI est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

