L'Autorité accueille trois nouveaux membres au sein du comité consultatif sur l'encadrement des dérivés

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination de trois nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur l'encadrement des dérivés (le « CCED ») :

Sara Diboune, conseillère juridique principale, dérivés et marchés financiers, Caisse de dépôt et placement du Québec;

Somaly Hay , conseillère juridique principale, Fédération des caisses Desjardins du Québec;

Pravesh Manee Gungah, conseiller juridique principal, Banque royale du Canada .

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé le 7 novembre 2023.

Mandat du comité

Le CCED est un forum qui vise à fournir un éclairage pratique et à maintenir un dialogue ouvert entre les intervenants et l'Autorité, afin d'assurer un encadrement efficient du secteur des dérivés.

Composition du comité

Afin d'assurer l'efficacité du CCED, les membres détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une bonne connaissance de la réglementation applicable en matière de dérivés de même qu'une expertise dans différents domaines afférents au secteur des dérivés, tels que la conformité, les salles des marchés, les services de suivi de marché et de post-marché et la gestion des risques.

Le mandat des membres du CCED est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

