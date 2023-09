L'Autorité accueille trois nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur la pratique des représentants

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination des personnes suivantes au sein de son comité consultatif sur la pratique des représentants (le « CCPR »), pour un mandat de deux ans :

Yovan Bjegovich , Charles Taylor Consulting Services ( Canada ) inc.;

, Charles Taylor Consulting Services ( ) inc.; Naela Mouawad , Compagnie d'assurance Missisquoi;

, Compagnie d'assurance Missisquoi; Annie Veillette , Canada-Vie.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé le 4 mai 2023.

Mandat et composition du comité

Le CCPR constitue un forum de discussion entre l'Autorité et les intervenants de l'industrie de la distribution de produits et services financiers visés par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il permet de fournir un éclairage pratique sur le domaine, de favoriser un dialogue ouvert avec l'Autorité et de contribuer aux objectifs de cette dernière visant notamment à élaborer un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

Les membres du CCPR donnent leur perspective sur des sujets portant entre autres sur les pratiques de distribution de produits et services d'assurance de dommages, d'expertise en règlement de sinistres, d'assurance de personnes, de planification financière et de courtage hypothécaire.

Les autres membres actuels du CCPR sont :

Geneviève Brochu, Desjardins Assurances générales inc.;

Richard Guimont , Beneva;

, Beneva; Richard Harvey , Assurances Eterna inc.;

, Assurances Eterna inc.; Nancy Joyal , Beneva;

, Beneva; Samuel Lajoie , Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.;

, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.; Shirley Marquis , Services financiers Shirley Marquis inc.;

, Services financiers inc.; Suzanne Michaud , Assurances auto et habitation CAA-Québec inc.;

, Assurances auto et habitation CAA-Québec inc.; Sylvain Poirier , Centres hypothécaires Dominion - pretshypotheque.ca;

, Centres hypothécaires Dominion - pretshypotheque.ca; Stéphane Potvin, Hypotheca;

Maryse Rivard , Deslauriers & associés inc.;

, Deslauriers & associés inc.; Richard Sills , Intact Assurance;

, Intact Assurance; Anny Vaillancourt , Groupe financier du boisé inc.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

