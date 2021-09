L'Autorité accueille six nouveaux membres au sein du comité consultatif sur l'innovation technologique

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est fière d'annoncer la nomination des personnes suivantes au sein de son comité consultatif sur l'innovation technologique (le « CCIT ») :

Rim Charkani, cofondatrice et PDG de WALO;

Layial El-Hadi, directrice exécutive de Fintech Cadence;

Rheia Khalaf , directrice, recherche collaborative et partenariats de FIN-ML (IVADO);

Ces six nouveaux membres s'ajoutent aux huit membres actuels du CCIT.

Mandat du comité

Le CCIT se veut un forum de discussion visant à fournir un éclairage pratique et à maintenir un dialogue ouvert entre les intervenants et l'Autorité en ce qui a trait à l'innovation technologique dans l'industrie des produits et services financiers.

Le CCIT a pour mandat de maintenir une vigie des développements technologiques dans l'industrie des produits et services financiers et d'accompagner l'Autorité dans l'identification et l'analyse des enjeux liés à l'innovation financière.

Composition du comité

Le CCIT est constitué et coordonné par l'Autorité. Il est composé d'au plus quinze membres externes issus de divers secteurs et professions connexes à l'innovation technologique dans le domaine financier et de représentants de l'Autorité.

Les membres sont invités à siéger au CCIT pour un mandat initial de deux ans. Ce mandat peut être reconduit selon les modalités déterminées par l'Autorité. Les rencontres, au nombre de quatre à six par année, sont planifiées avec les membres. La fréquence et la durée de ces rencontres peuvent varier selon les sujets d'actualités et les dossiers abordés.

La nomination des nouveaux membres du CCIT fait suite à un appel de candidatures lancé le 17 mars 2021.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

