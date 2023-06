L'Autorité accueille deux nouvelles administratrices au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a nommé Anne-Marie Croteau et Marie-Claude Beaulieu au conseil d'administration (le « CA ») de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), à la suite de recommandations formulées par le CA de l'Autorité.

Anne-Marie Croteau est la première femme à occuper le poste de doyenne de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia. Professeure titulaire et chercheuse spécialisée en gestion stratégique des technologies d'information, elle cumule plus de 30 années d'expérience en enseignement et en recherche. Elle est aussi la première femme à avoir obtenu un doctorat en administration, spécialisé en systèmes d'information organisationnels de l'Université Laval. Elle est également détentrice d'une maîtrise et d'un baccalauréat spécialisés en systèmes d'information d'HEC Montréal ainsi que d'un baccalauréat en mathématiques actuarielles de l'Université Concordia. Administratrice de sociétés certifiée, elle siège notamment aux conseils d'administration d'Hydro-Québec, du Collège André-Grasset et de l'Association to Advance Collegiate Schools of Business. Elle a auparavant été membre des conseils d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Finance Montréal et de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Mme Croteau est entrée en fonction aujourd'hui.

Marie-Claude Beaulieu, professeure titulaire en finance et titulaire de la Chaire RBC en innovations financières de l'Université Laval, est reconnue pour son expertise dans les champs de la finance empirique, des produits dérivés, des contrats à terme, de l'évaluation d'actifs et de la finance corporative. Détentrice d'un doctorat et une maîtrise de l'Université Queen's, elle est aussi membre régulière du Centre interuniversitaire de recherche sur le risque, les politiques économiques et l'emploi. Mme Beaulieu a une longue expérience en gouvernance des sociétés, incluant, entre autres, la présidence du conseil d'administration de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) et la présidence du comité de gouvernance de la Caisse canadienne de dépôts de valeurs (CDS). Elle a également agi à titre de trésorière de la Société québécoise d'hypertension artérielle du Québec (SQHA) et comme présidente de la Société canadienne de science économique, et elle siège au conseil universitaire de l'Université Laval. Mme Beaulieu entrera en fonction le 1er août 2023.

« Il nous fait très plaisir d'accueillir Mmes Croteau et Beaulieu au sein du CA. En mettant à profit leur expérience à titre d'administratrices ainsi que leur solide bagage professionnel, elles apporteront une complémentarité précieuse aux compétences des membres du CA. Nos échanges et nos travaux s'en trouveront grandement enrichis », a déclaré Robert Panet-Raymond, président du CA.

Le CA de l'Autorité est aujourd'hui composé de Robert Panet-Raymond, président, Louis Morisset, membre non indépendant, Jacqueline Codsi, Anne-Marie Croteau, Mario Cusson, Nicole Gadbois-Lavigne, Hajar Jerroumi, Réal Labelle, Guy Langlois, Marie-Agnès Thellier et Miville Tremblay. Rappelons que Marie-Claude Beaulieu se joindra au CA le 1er août 2023.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers