TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) est heureuse d'annoncer le lancement de l'édition automne 2023 de son populaire programme de mentorat.

Trente meilleurs journalistes canadiens travaillant dans des publications de radio, de télévision, numériques et imprimées de partout au pays se sont mobilisés pour donner de leur temps pour encadrer les membres de l'ACJ en début et en milieu de carrière.

« Nous sommes extrêmement heureux d'offrir à nos membres une autre occasion de perfectionner leurs compétences, de travailler sur des projets spécifiques et de rechercher de précieux conseils sur la manière d'apporter une contribution positive à notre industrie et à la société dans son ensemble », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly. « Le programme de mentorat de l'ACJ continue d'être une opportunité sans précédent pour les journalistes en début et en milieu de carrière de travailler avec certains des meilleurs de notre industrie. »

Conformément aux efforts de l'ACJ pour faire progresser l'équité et l'inclusion, plus que 50 % des mentors de ce cycle sont des femmes et près de la moitié sont des journalistes de couleur.

La date limite pour les candidatures à cette ronde du programme de mentorat est 17h00 HE le vendredi 6 octobre 2023. Pour plus de détails sur le programme, visitez notre page Web de mentorat , y compris les biographies des mentors et un lien vers le formulaire de candidature.

La liste complète des mentors pour ce tour est :

Elamin Abdelmahmoud - écrivain culturel et podcasteur, CBC

Betty Ann Adam - journaliste indépendante

- journaliste indépendante Alex Boyd - journaliste nationale, Toronto Star

- journaliste nationale, Toronto Star Tom Cardoso - journaliste, The Globe and Mail

- journaliste, The Globe and Mail Falice Chin - productrice exécutive, CBC Ottawa

- productrice exécutive, CBC Ottawa Allya Davidson - productrice exécutive, CBC Fifth Estate

- productrice exécutive, CBC Fifth Estate Charelle Evelyn - rédactrice en chef, The Hill Times

- rédactrice en chef, The Hill Times Francesca Fionda - journaliste, The Narwhal

- journaliste, The Narwhal Marcus Gee - rédacteur éditorial et chroniqueur, The Globe and Mail

Emma Godmere - productrice, CBC Radio

- productrice, CBC Radio Jeff Gray - journaliste, The Globe and Mail

- journaliste, The Globe and Mail Tina House - vidéojournaliste, APTN

- vidéojournaliste, APTN Kamil Karamali - journaliste et présentateur, Global BC

- journaliste et présentateur, Global BC Christopher Katsarov Luna - photojournaliste indépendante

Brendan Kennedy - journaliste d'investigation, Toronto Star

- journaliste d'investigation, Toronto Star Sarah Lawrynuik - productrice principale, The Economist

- productrice principale, The Economist Erica Lenti - rédactrice en chef adjointe, Chatelaine

Samia Madwar - rédactrice en chef, The Walrus

Justin McElroy - journaliste aux affaires municipales, CBC Vancouver

Christopher Nardi - journaliste, National Post

- journaliste, National Post Latif Nasser - présentateur, Radiolab

- présentateur, Radiolab Tara Nelson - présentatrice et rédactrice en chef, CTV Calgary

- présentatrice et rédactrice en chef, CTV Calgary Brigitte Noël - journaliste, Radio-Canada

Tyler Olsen - rédacteur en chef, Fraser Valley Current

- rédacteur en chef, Valérie Ouellet - journaliste d'investigation, CBC News Investigative Unit

Aarti Pole - ancre de réseau, CBC

- ancre de réseau, CBC Selena Ross - journaliste, CTV Montreal

- journaliste, CTV Montreal Jeff Semple - correspondant principal, Global National

- correspondant principal, Global National Nael Shiab - producteur de données principal, CBC

Jen St. Denis - journaliste, The Tyee

Le programme de mentorat de l'ACJ est ouvert uniquement aux membres en règle de l'association. Si vous n'êtes pas déjà membre de l'ACJ, nous pouvons résoudre ce problème . Les candidats retenus rencontreront un mentor pendant une heure par semaine au cours du programme de six semaines. L'ACJ organisera la prochaine ronde de son programme de mentorat au printemps 2024.

