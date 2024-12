OTTAWA, ON, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Les #PrixACJ, le plus important programme national de prix du journalisme d'enquête au Canada, organisé par et pour les journalistes, accepte maintenant les soumissions pour son concours 2024.

Le programme des prix ACJ de cette année comprend 18 catégories et récompense l'excellence journalistique publiée sur toutes les plateformes : numérique, presse écrite et diffusée. Le concours reconnaît également l'excellence des reportages dans plusieurs domaines, notamment l'environnement et les changements climatiques, le travail et les droits de la personne.

« À une époque où le journalisme est soumis à une pression et à un examen accrus, il est d'une importance vitale de célébrer les reportages courageux qui exigent la responsabilité de ceux qui occupent des postes de pouvoir », a déclaré Brent Jolly, président de l'Association canadienne des journalistes. « Les journalistes remplissent une fonction démocratique essentielle dans la société canadienne et le concours des prix ACJ met en lumière certains des meilleurs efforts au service du respect du droit du public à l'information. »

Nouveauté pour le concours de cette année, l'ACJ est heureux d'annoncer qu'il décernera des prix d'or et d'argent dans toutes les catégories. Les gagnants et gagnantes du prix d'argent recevront un certificat de reconnaissance lors de notre gala de remise des prix au printemps prochain ; nos gagnants et gagnantes d'or recevront un certificat et un prix en espèces.

« Il y a tellement de journalisme étonnamment bon soumis chaque année, et l'ajout d'un prix d'argent permet à nos juges d'en connaître davantage », a déclaré Jason Markusoff, chef du comité des prix ACJ.

Le programme de 2024 célébrera également l'excellent travail des journalistes étudiants et récompensera un journaliste autochtone émergent ou émergente.

La date limite pour postuler aux soumissions au concours de cette année est 23 h 59 HE le 14 janvier 2024.

En consultation avec la direction d'APTN News, nous n'offrons pas le prix de la vérité et de la réconciliation cette année.

Inspiré par un appel à l'action du rapport de la Commission de vérité et réconciliation, ce prix a reconnu le travail d'un journaliste non autochtone dont les reportages ont élargi la compréhension de la relation entre les peuples autochtones et non autochtones.

L'ACJ et APTN News reconnaissent tous deux le chemin parcouru par le journalisme canadien depuis la création de ce prix en 2017, et en même temps le chemin qu'il reste encore à parcourir à notre travail. Nous travaillerons avec les organisations médiatiques autochtones pour trouver d'autres moyens de célébrer et d'encourager le journalisme sur ce front vital.

Comme toujours, les membres de l'ACJ bénéficient des tarifs d'inscription les plus bas pour toutes les catégories. Si vous ou un membre de votre équipe n'êtes pas déjà membre, veuillez vous inscrire en visitant notre site Web.

Les membres de l'ACJ qui postulent une soumission individuelle dans les catégories Médias communautaires d'investigation ou Radiodiffusion communautaire verront leurs frais d'inscription supprimés. Les membres étudiants de l'ACJ qui postulent des soumissions individuelles au Prix d'excellence étudiant ne paient pas non plus de frais pour leurs soumissions.

L'ACJ tient à remercier ses commanditaires de longue date de la catégorie, notamment : SCA Canada et Journalists for Human Rights. Nous tenons également à remercier le Ken and Debbie Rubin >>> pour son soutien continu à notre prix du journalisme pour la liberté d'information.

Les finalistes de cette série de prix ACJ seront annoncés au début du printemps 2025. Les gagnants et gagnantes seront annoncés lors d'un gala le 31 mai 2025 lors de notre conférence annuelle à l'hôtel Delta du centre-ville de Calgary.

Nos catégories de prix d'enquête :

Nouvelles écrites

Prix Hugo Rodrigues pour Médias communautaires

Reportage parlé (plus de cinq minutes)

Nouvelle parlée (moins de cinq minutes)

Journalisme parlée communautaire

Journalisme de données

Prix au droit à l'information, parrainé par le Fonds pour la defense de l'intérêt public Ken et Debbie Rubin.

Médias en ligne

Catégories générales de prix :

Photojournalisme

« Scoop »

D'excellence au quotidienne

Reportage écrit

Reportage écrit communautaire

Prix pour la couverture des changements climatiques et de l'environnement

Prix d'excellence d'étudiant en médias

Prix JHR / ACJ de journaliste autochtone emergent.es

Prix JHR / ACJ pour le reportage sur les droits de la personne

Prix SCA Canada / ACJ pour les reportages sur le secteur travail

SOURCE Association canadienne des journalistes (ACJ)

Pour plus d'informations : Brent Jolly, président de l'ACJ - [email protected]; Jason Markusoff, chef du comité des prix ACJ - [email protected]; Les questions générales sur les prix peuvent toujours être soumises à [email protected]