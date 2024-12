TORONTO, le 3 déc. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) est heureuse d'annoncer que son programme de mentorat populaire est de retour et accepte désormais les soumissions.

« Offrez-vous le cadeau du mentorat pendant la période des fêtes », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ. « Le programme de mentorat de l'ACJ est une occasion inestimable pour les journalistes de nouer des liens professionnels et de favoriser leur développement pour les années à venir. »

L’ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l’ACJ sont de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et un plaidoyer d’intérêt public. (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes (ACJ))

La session d'automne 2024 marque la 11e session du programme de mentorat, qui a débuté en 2020. Au cours des quatre dernières années, des centaines de journalistes de partout au Canada ont été jumelés à des mentors. Les mentors ont travaillé avec les mentorés pour surmonter des défis pratiques et méthodologiques afin de raconter des histoires incroyables tout en renforçant la confiance et la communauté.

Le programme de l'automne 2024 voit une fois de plus 30 des meilleurs journalistes canadiens travaillant dans des publications radiophoniques, télévisées, numériques et imprimées de partout au pays donner bénévolement de leur temps pour fournir des conseils et une expertise à des collègues qui sont en début et en milieu de carrière.

Voici la liste complète des mentors pour cette ronde :

Shireen Ahmed - Chroniqueuse, CBC Sports

- Chroniqueuse, CBC Sports Drew Anderson - Journaliste pour Alberta - Saskatchewan , The Narwhal

- Journaliste pour - , The Narwhal Patricia Bitu-Tshikudi - Animatrice de l'émission matinale, ICI Manitoba

Laurence Brisson Dubreuil - Journaliste vidéo, CTV News Montreal

- Journaliste vidéo, CTV News Montreal Rachel Browne - Journaliste pigiste

- Journaliste pigiste Darren Calabrese - Photojournaliste pigiste

- Photojournaliste pigiste Adrian Ghobrial - Correspondant principal, CTV National News

- Correspondant principal, CTV National News Mike Hager - Correspondant pour la Colombie-Britannique, The Globe and Mail

- Correspondant pour la Colombie-Britannique, The Globe and Mail Nicholas Hune-Brown - Rédacteur en chef, The Local

- Rédacteur en chef, The Local Paul Hunter - Journaliste, CBC News

Godlove Kamwa - Animateur télé, ICI Manitoba

- Animateur télé, ICI Manitoba Tamara Khandaker - Productrice de podcast, Al Jazeera

- Productrice de podcast, Al Jazeera Steve Lambert - Correspondant à Winnipeg , La Presse Canadienne

- Correspondant à , La Presse Canadienne Adrian Lee - Rédacteur en chef de la rubrique Opinion, The Globe and Mail

- Rédacteur en chef de la rubrique Opinion, The Globe and Mail Geoff Leo - Journaliste d'enquête, CBC News

- Journaliste d'enquête, CBC News Clara Loiseau - Journaliste, Journal de Montréal

- Journaliste, Journal de Montréal Maggie Macintosh - Journaliste en éducation, Winnipeg Free Press

- Journaliste en éducation, Winnipeg Free Press Samira Mohyeddin - Fondatrice, On The Line Media

- Fondatrice, On The Line Media Colin Perkel - Journaliste à la retraite, anciennement à la Presse Canadienne

- Journaliste à la retraite, anciennement à la Presse Canadienne Saša Petricic - Correspondante principale à l'étranger, CBC News

Aarti Pole - Animatrice de réseau, CBC News

- Animatrice de réseau, CBC News Sarah Rieger - Rédactrice de nouvelles, WealthSimple Media

- Rédactrice de nouvelles, WealthSimple Media Manjula Selvarajah - Chroniqueuse nationale en technologie, CBC Radio

- Chroniqueuse nationale en technologie, CBC Radio Matt Simmons - Journaliste, The Narwhal

- Journaliste, The Narwhal Donna Sound - Journaliste, CTV National News

Liz Sullivan - Rédactrice adjointe des visuels, The Globe and Mail

- Rédactrice adjointe des visuels, The Globe and Mail Salim Valji - Journaliste de Calgary , TSN

- Journaliste de , TSN Connie Walker - Journaliste d'enquête

- Journaliste d'enquête Marika Wheeler - Journaliste, Radio-Canada

- Journaliste, Radio-Canada Jen Zoratti - Journaliste et chroniqueuse artistique, Winnipeg Free Press

La date limite pour les candidatures à cette ronde du programme de mentorat est 23 h 59 HE le vendredi 6 décembre 2024. Pour obtenir tous les détails sur le programme, y compris les biographies des mentors et un lien vers le formulaire de candidature, visitez le site notre page Web de mentorat.

Le programme de mentorat de l'ACJ est ouvert uniquement aux membres en règle de l'association. Si vous n'êtes pas déjà membre de l'ACJ, nous pouvons régler ce problème. Les candidats retenus rencontreront un mentor pendant une heure par semaine au cours du programme de six semaines. L'ACJ organisera la prochaine série de son programme de mentorat au printemps 2025.

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui sert à faire avancer les intérêts des journalistes d'un océan à l'autre. Les principaux rôles de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

SOURCE Association canadienne des journalistes (ACJ)

Pour plus d'informations, contactez : Brent Jolly, président de l'ACJ, [email protected]