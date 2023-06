L'audace des possibles à BAnQ : les milieux documentaires présentent 12 projets pour contribuer à la société apprenante québécoise

MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le 15 juin dernier, à la Grande Bibliothèque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a déployé la deuxième édition de l'événement L'audace des possibles - Une journée pour un Québec apprenant, une initiative destinée à stimuler l'apprentissage de tous, à tous les âges, sous l'impulsion des milieux documentaires.

Après avoir esquissé une définition toute québécoise de la société apprenante l'an dernier, le moment était venu de concrétiser l'intention grâce à la présentation de projets utiles à la population.

Animé par Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ, l’humoriste Phil Roy et Mathieu Thuot-Dubé, directeur de l’éducation et de l’action culturelle de BAnQ, L’audace des possibles a également été l’occasion d’entendre plusieurs invités parmi lesquels Jacques L’Heureux, Florence K, Barbada de Barbades, Stanley Vollant ainsi que Janette Bertrand, marraine de l’événement, qui ont livré un témoignage sur leur parcours d’apprenants à vie. Photo : Michel Legendre. (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Des idées et des gens pour une société apprenante québécoise en action

Douze projets inspirants et audacieux élaborés par des actrices et acteurs des milieux documentaires et incarnant la société apprenante ont été présentés à des mentors et à des partenaires potentiels issus des milieux culturel, éducatif, communautaire, économique ou politique. Grâce à un concept d'animation interactif et à une formule favorisant le réseautage, ces mentors ont eu la chance de s'allier à l'une de ces idées.

En plus de les enrichir et de contribuer à leur mise en œuvre, les mentors et les partenaires nourriront ces projets de leur expertise. La population est également encouragée à le faire! Afin de participer au développement des projets, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec BAnQ.

« Comment s'accomplir comme société? Comment susciter l'étincelle de la curiosité à tout âge? Comment s'assurer de transmettre, de stimuler et de ne laisser personne dernière? Les 12 projets présentés cette année mettent en lumière l'apport nécessaire des milieux documentaires et de chacun d'entre nous à la construction d'une société où l'apprentissage revêt une multitude de visages. Contribuer au Québec apprenant est un gage d'épanouissement collectif durable. Un projet de société. Le défi est maintenant de contaminer le plus d'adeptes de tous les horizons afin d'appuyer les initiatives et d'accélérer le mouvement en marche. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Douze idées pour concrétiser la société apprenante dans la prochaine année

Des projets pour apprendre tôt dans la vie

1. Il était une fois une boîte de conserve, un pot de confiture... et un livre! Un projet qui propose de collaborer avec les banques alimentaires du Québec pour offrir des livres aux familles qui font appel à leurs services.

2. Le petit baluchon

Et si on permettait à tous les enfants du Québec de commencer leur parcours scolaire sur un pied d'égalité en offrant, à tous et à toutes, un sac de livres pour leur entrée à la maternelle?

3. La passe-bonheur pour les tout-petits Imaginons un réseau de transport collectif qui faciliterait l'accès à la culture et aux loisirs pour les jeunes familles. Des trajets gratuits, partout au Québec!

4. Une carte de bibliothèque pour tous les bébés du Québec

Pourquoi ne pas remettre à tous les bébés du Québec une carte de bibliothèque en même temps que leur carte d'assurance maladie? Une belle façon d'inscrire les bibliothèques dans l'ADN des familles!

Des projets pour apprendre à apprendre

5. Projet myriapodes

Un projet de mobilisation destiné à faire vivre une expérience formatrice positive au personnel enseignant dans des bibliothèques scolaires.

6. Décode les fausses nouvelles, un mot à la fois

Une expérience ludique pour les 8 à 12 ans sur le sujet de la désinformation : chaque enfant déclenche des microquêtes audio interactives pour faire des choix et apprendre une foule de choses!

Des projets pour apprendre toute la vie

7. Panoplie

Valoriser le développement des savoirs manuels en facilitant l'accès à des ateliers d'initiation au moyen de partenariats entre bibliothèques et écoles professionnelles, organismes d'éducation populaire, citoyens engagés, etc.

8. Un troisième lieu par et pour les apprenants

Encourager la création de services adaptés aux besoins des clientèles peu alphabétisées grâce entre autres à la mise sur pied d'un service d'écrivain public en bibliothèque.

9. La clé du succès professionnel : l'apprentissage à portée de main

Bonifier la plateforme d'apprentissage de la Fédération des milieux documentaires pour offrir des formations de qualité aux professionnels de l'information, au moment même où ils en ont besoin.

10. Flâner à travers l'histoire du Québec Proposer une déambulation libre dans des villes du Québec grâce à l'animation d'images, de cartes et de sons tirés des fonds d'archives de BAnQ. Jamais il n'aura été si agréable d'assister au spectacle du temps passé!

11. Désir de fleuve

Un projet participatif qui vise à développer un regard citoyen sur le fleuve Saint-Laurent, en valorisant les contenus patrimoniaux de BAnQ et de partenaires maritimes. Exposition immersive et itinérante, outils numériques, création citoyenne…

12. Se souvenir pour apprendre : paroles de femmes EXTRAordinaires

Une initiative qui vise à scruter notre mémoire collective au féminin, tout en veillant à sa transmission en recueillant les témoignages de femmes du milieu rural à la grandeur du Québec.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

