L'Aubier : une nouvelle résidence pour aînés au cœur de Lévis

LÉVIS, QC, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est au printemps 2024 que sera inauguré L'Aubier, une toute nouvelle résidence pour aînés qui comprendra 376 appartements locatifs, dont 36 unités de soins, spécialement conçus pour une clientèle autonome et semi-autonome. La pelletée de terre officielle a eu lieu aujourd'hui en présence de M. Jeannot Demers, président de la Commission sur le développement social et communautaire, en remplacement du maire de la Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Le promoteur, constructeur et développeur immobilier EMD-Batimo dirige ce projet en association avec Chartwell, qui assurera la gestion du complexe en vertu d'un partenariat qui unit les deux entreprises depuis plus de dix ans. Une telle résidence répondra à un besoin concret dans une région où au-delà d'une personne sur cinq (21,6 %*) est âgée de 65 ans ou plus.

La résidence L'Aubier sera érigée sur le boulevard Étienne-Dallaire, à deux pas de la route du Président-Kennedy et à proximité de l'autoroute Jean-Lesage (A20) et du boulevard Guillaume-Couture (route 132). Au total, 340 appartements locatifs pour aînés autonomes ainsi que 36 unités de soins destinées aux personnes en perte d'autonomie ou cognitive seront répartis sur 12 étages. Allant du studio au 5 ½, on y trouvera des appartements d'une superficie variant de 515 à 1 373 pieds carrés. À noter que le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés pourra être demandé par les résidents de 70 ans et plus.

Le projet est estimé à près de 110 millions de dollars. Déjà lancés, les travaux de construction se dérouleront sur une période de 24 mois où jusqu'à 200 ouvriers seront actifs sur le chantier. Une fois ouverte, la résidence L'Aubier créera une soixantaine de nouveaux emplois en plus de générer des centaines de milliers de dollars de retombées annuelles pour la ville de Lévis.

« Nous sommes très fiers d'accueillir la résidence L'Aubier à Lévis. Imaginée et conçue par une équipe de professionnels dont la réputation n'est plus à faire, cette nouvelle résidence pour aînés constituera un atout supplémentaire pour notre Ville qui met tout en œuvre pour s'adapter aux besoins d'une population vieillissante. Situé dans un secteur en pleine effervescence, ce projet saura offrir aux retraités un milieu de vie agréable et sécuritaire, à l'image de notre ville », déclare M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Bien-être, confort et sécurité au quotidien

La résidence L'Aubier sera dotée de plusieurs espaces communs conviviaux pour les loisirs et les activités de détente dont une piscine, un simulateur de golf, une salle de billard, une salle d'exercices, un cinéma, une salle multifonctionnelle, un salon piano, un bistro et une salle à manger familiale intégrant un coin dédié aux enfants. Seront également aménagées sur le site un total de 277 cases de stationnement pour les résidents et les visiteurs (à l'intérieur et à l'extérieur) ainsi que des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Élégant, moderne et lumineux, chaque appartement comprendra cinq appareils électroménagers, l'électricité, l'eau chaude, le câble, la téléphonie, la climatisation et internet à haute vitesse. La ventilation du bâtiment et le système d'échangeur d'air dans les appartements assureront quant à eux une qualité de l'air et un environnement sain. De plus, l'édifice sera positionné de manière à maximiser l'ensoleillement naturel. La sécurité assurée 24 heures sur 24, la présence d'infirmières, un système d'appel d'urgence et un généreux programme d'activités physiques et culturelles seront également inclus.

Un milieu de vie incomparable, là où votre cœur prend racine!

La résidence L'Aubier sera située à quelques pas de marche des services essentiels, des parcs et des espaces verts. Sa proximité des commerces favorisera, par ailleurs, les déplacements piétonniers plutôt que l'utilisation de la voiture, ce qui permettra aux résidents de demeurer actifs et de vivre dans un environnement dynamique favorisant les échanges.

« Avec la résidence L'Aubier, nous souhaitons créer un environnement à la fois stimulant et relaxant ainsi qu'une communauté chaleureuse, qui contribuera au quotidien à briser l'isolement des aînés. Grâce à son emplacement stratégique et à ses nombreuses aires communes, les résidents auront l'opportunité de se divertir au gré de leur envie », explique Francis Charron, président de Batimo et vice-président d'EMD Construction.

Une séance d'information se tiendra le 1er novembre au Centre des congrès de Lévis. Il est possible de s'inscrire dès maintenant à la liste VIP sur le site web au www.residencelaubier.com pour rester à l'affût des détails concernant cet événement. De plus, dès novembre, l'équipe de conseillers à la location pourra déjà accueillir les clients dans un kiosque situé aux Galeries Chagnon, à quelques pas du futur emplacement de la résidence. Notons que le bureau de location, situé au 5767, boulevard Étienne-Dallaire, ouvrira ses portes en hiver 2023.

À propos d'EMD-Batimo

En affaires depuis 1998, EMD-Batimo est un des chefs de file de l'industrie de la construction et de l'immobilier au Québec. Forte de ses 25 ans d'expérience, l'entreprise possède un portfolio constitué de complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, condominiums et immeubles locatifs. À l'écoute de sa clientèle, elle lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. De plus, EMD-Batimo agit à titre de développeur, constructeur et opérateur dans la plupart de ses projets, ce qui assure des standards de qualité supérieure à chaque étape.

