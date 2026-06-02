L'ATUQ salue un investissement historique en transport collectif et rappelle l'importance d'allouer les fonds rapidement

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - À la suite de l'annonce faite aujourd'hui par les gouvernements du Canada et du Québec concernant la conclusion d'une entente sur le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) accueille positivement cette avancée, attendue de longue date par l'ensemble des sociétés de transport en commun.

Cette entente, qui porte sur le financement de base et les projets structurants de transport en commun au Québec, totalise 5,7 milliards de dollars, une somme qui constitue un levier majeur pour soutenir et moderniser les réseaux de transport collectif.

« Le transport collectif est un service essentiel. Cette entente reconnaît enfin l'importance d'assurer des réseaux fiables, sécuritaires et durables, capables de répondre aux attentes de la population », souligne Edmond Leclerc, président du conseil d'administration de l'ATUQ.

Assurer la pérennité des réseaux par le maintien et le renouvellement des actifs.

L'ATUQ tient à rappeler que ces sommes sont cruciales compte tenu des besoins urgents en transport collectif, notamment en matière de maintien des actifs et de renouvellement des flottes d'autobus urbains. Dans un contexte où les infrastructures sont fortement sollicitées, assurer la pérennité des réseaux actuels constitue une nécessité absolue.

Au-delà du maintien des infrastructures existantes, ce fonds doit offrir une prévisibilité essentielle pour planifier l'avenir. Il permettra non seulement de répondre aux urgences, mais aussi de propulser divers projets d'importance pour les membres de l'Association, répondant ainsi aux réalités distinctes de chaque société de transport.

« Face à l'état de nos réseaux, le maintien et le renouvellement des actifs ne sont pas optionnels : ils constituent le socle d'un service fiable au quotidien. L'arrivée de ce fonds récurrent donne à nos membres la prévisibilité nécessaire pour consolider et moderniser leurs services », ajoute M. Leclerc.

Des modalités claires et rapides pour passer à l'action.

Si l'entente constitue une avancée significative, l'ATUQ insiste sur l'importance d'une publication rapide et détaillée des modalités provinciales afin d'allouer les sommes aux sociétés de transport. Cette étape est cruciale pour permettre à nos membres de planifier leurs investissements et de déposer leurs projets sans délai.

Historiquement, les délais entre la signature des ententes et l'accès réel aux fonds ont freiné la réalisation de projets essentiels. Dans le contexte actuel, le temps est un facteur critique.

Pour l'ATUQ, cette entente représente une occasion concrète de renforcer durablement les réseaux de transport collectif partout au Québec, en offrant aux sociétés les moyens de consolider, moderniser et développer leurs services au bénéfice de l'ensemble des citoyens.

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Contact média: Florian Damy, Conseiller principal, Communications institutionnelles, rayonnement et activation Association du transport urbain du Québec (ATUQ), [email protected], 438 725‑3194