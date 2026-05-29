Coût de la vie : les Québécois voient dans le transport collectif une solution concrète pour soulager leur budget

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte où le coût de la vie pèse de plus en plus lourd sur les ménages, les Québécois identifient clairement une partie de la solution: un transport collectif plus accessible, plus fiable et mieux financé.

C'est ce que révèle le sondage Léger pour l'Association du transport urbain du Québec réalisé auprès de 2 256 répondants dans les principales régions urbaines de la province.

Alors que les dépenses liées aux déplacements occupent une part importante du budget des ménages, 77 % des répondants estiment que le transport collectif peut les aider à mieux faire face aux hausses du coût de la vie. La congestion routière aggrave d'autant plus la situation en faisant perdre du temps et augmenter les prix à la consommation. Cette perception s'inscrit dans une réalité bien concrète : pour de nombreux Québécois, le choix du mode de transport a un impact direct sur leur pouvoir d'achat.

« Les Québécois comprennent que le transport collectif n'est pas seulement une option de mobilité, c'est un levier concret pour améliorer leur qualité de vie et protéger leur pouvoir d'achat », affirme Edmond Leclerc, président du conseil d'administration de l'ATUQ. « Ils sont prêts à l'utiliser davantage, à condition que l'offre soit au rendez-vous. »

Or, malgré cet appui clair, un écart important persiste entre les attentes de la population et les services disponibles.

Faute de financement adéquat, les trajets restent trop longs, la couverture insuffisante et les horaires mal adaptés, freinant l'adoption du transport collectif et accentuant la pression sur le budget des ménages.

Pour l'ATUQ, le constat est clair : investir dans le transport collectif, ce n'est pas une dépense, c'est un choix économique structurant qui permet de réduire durablement le coût de la vie, tout en soutenant la productivité et la vitalité des commerces, des centres-villes et des quartiers.

« Dans le contexte actuel, chaque dollar compte pour les Québécois », souligne Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau et présidente du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec. « Offrir une alternative fiable à l'automobile, c'est leur donner un moyen concret de reprendre le contrôle sur leurs dépenses quotidiennes. Les villes sont prêtes à faire leur part et seront au rendez-vous pour développer des solutions de mobilité durable, efficaces et adaptées aux réalités de leurs citoyens. »

Le Québec se trouve aujourd'hui à un moment charnière. La population reconnaît les bénéfices économiques, sociaux et collectifs du transport collectif et souhaite qu'il joue un rôle beaucoup plus important dans les déplacements du quotidien.

À la lumière des résultats du sondage et des besoins prioritaires des sociétés membres, l'ATUQ demande aux gouvernements de :

Assurer un financement suffisant du renouvellement des flottes d'autobus urbains et de maintien des actifs. Rendre le financement des organismes publics de transport collectif suffisant et prévisible. Réduire la bureaucratie et les délais administratifs.

Le transport collectif s'impose donc comme un levier concret pour améliorer la qualité de vie des Québécois et alléger la pression sur leur budget.

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

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