L'ATUQ réagit au budget 2026-2027 du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les membres de l'ATUQ, les dix sociétés de transport en commun du Québec, desservent les principales agglomérations de la province, représentant plus de 60 % de la population ainsi que 99 % de l'achalandage en transport collectif. L'ATUQ souligne, de nouveau, que les investissements en transport collectif sont un vecteur puissant pour atteindre les objectifs économiques du gouvernement et pour appuyer la prospérité du Québec :

Le transport collectif agit comme un vigoureux bouclier pour protéger le pouvoir d'achat des québécoises et québécois. À titre indicatif, un abonnement annuel au transport collectif dans la région de Montréal coûte environ 1254$, comparativement à un coût annuel moyen de près de 14 000 $ pour la possession d'un véhicule au Québec.

Le transport collectif est un des moyens les plus efficaces pour réduire la congestion, qui constitue un frein à la productivité. Seulement dans la région métropolitaine de Montréal, les coûts de la congestion étaient estimés à plus de 6 G$ en 2023 (2,1 % du PIB régional) et pourraient atteindre 10 G$ d'ici 2030 sans action structurante.

Les investissements en transport collectif figurent parmi les plus rentables pour l'État. Les études démontrent que chaque dollar investi peut générer jusqu'à sept dollars en bénéfices pour la société, incluant la valeur ajoutée au PIB, les bénéfices pour les usagers et les gains pour les automobilistes.

Lors du processus pré budgétaire 2026-2027, l'ATUQ avait formulé un positionnement précis concernant trois axes :

Financement des opérations et maintien des actifs

L'ATUQ soulignait l'importance de prioriser le financement des services et le maintien d'actif des réseaux de transport collectif. Lors de la prochaine décennie, le maintien des infrastructures existantes demeurera une priorité. Le déficit actuel d'investissement en maintien d'actifs impacte la fiabilité du service et l'expérience client, provoquant des pannes, des coûts d'entretien accrus et une pression sur les budgets d'exploitation.

L'ATUQ dénote une stagnation générale des investissements dans le financement de l'exploitation et le maintien d'actifs nonobstant les besoins croissants. Malgré une augmentation nominale sur 10 ans, le PQI 2026-2027 ne prévoit aucune augmentation des investissements en maintien d'actif du transport collectif à court terme (2026-2031). La conclusion d'une entente entre les gouvernements provincial et fédéral est d'autant plus critique pour accéder au financement qui patiente dans le Fonds pour le transport en commun du Canada.

Réduction des délais administratifs de 50 % d'ici 2027

Dans le cadre du budget 2026, l'ATUQ souhaitait mettre en évidence les délais administratifs gouvernementaux, qui freinent la réalisation des projets et limitent l'impact des investissements publics. Les sociétés de transport du Québec sont assujetties à des processus administratifs gouvernementaux lourds qui nuisent à l'agilité opérationnelle et engendrent des coûts significatifs. Les délais actuels retardent la mise en œuvre des projets et le plein bénéfice des investissements publics. Le présent budget ne présente pas d'optimisation notable dans la gestion des processus administratifs du gouvernement.

L'ATUQ continuera ses représentations auprès du gouvernement ainsi que les différents partis politiques dans le cadre des élections provinciales de 2026.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec ainsi qu'exo (Réseau de transport métropolitain). Collectivement, les membres de l'ATUQ desservent les plus grandes villes de la province, soit Montréal et ses couronnes nord et sud, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke, ce qui représente plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec.

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Source : Claudia Richer, Chargée de communications ATUQ, 438-777-7398