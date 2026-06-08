L'ATUQ annonce la nomination de Mme Véronique Lafond au poste de directrice générale

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) est heureux d'annoncer la nomination de Mme Véronique Lafond à titre de directrice générale. Forte d'une expertise de près de 20 ans dans le secteur du transport collectif, Mme Lafond assurait déjà la direction générale par intérim de l'organisation depuis mars 2026.

« Le choix de Véronique s'est imposé tout naturellement. Sa connaissance intime des dossiers de l'ATUQ, qu'elle a contribué à bâtir depuis ses débuts, ainsi que son leadership et sa rigueur font d'elle la personne tout indiquée pour piloter l'Association à travers cette ère de défis majeurs », affirme Edmond Leclerc, président du conseil d'administration de l'ATUQ.

Un parcours d'excellence au service de la mobilité

Membre du Barreau du Québec depuis 2002, Mme Lafond détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, un DESS en fiscalité de HEC Montréal, ainsi qu'un MBA.

Son parcours au sein de l'industrie a débuté en 2007 à la Société de transport de Montréal (STM), où elle a été mandatée pour participer à la création de l'organisme qui allait devenir l'ATUQ. Elle a ensuite dirigé les affaires administratives de Gestion AVT pendant sept ans avant de devenir directrice générale adjointe de l'ATUQ en 2016. Dans ses fonctions, elle a coordonné avec succès les équipes responsables des acquisitions regroupées et assuré une vigie rigoureuse des enjeux législatifs et gouvernementaux pour l'ensemble des sociétés de transport du Québec.

Une vision axée sur l'expertise et la concertation

À titre de directrice générale, Mme Lafond entend poursuivre la transformation de l'ATUQ en un pôle d'expertise et d'influence crédible et factuel. « Je suis honorée de la confiance que me témoigne le conseil d'administration. Le transport collectif est un pilier de la prospérité du Québec, et mon engagement sera de porter haut et fort la voix de nos 10 membres pour assurer une mobilité toujours plus durable et efficace au bénéfice des citoyens », a déclaré Mme Lafond.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les représente les dix organismes publics de transport collectif qui desservent les plus grandes villes du Québec. Ces organismes desservent plus de 60 % de la population et assurent près de 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec.

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Contact média : Florian Damy, Conseiller principal, Communications institutionnelles, rayonnement et activation, Association du transport urbain du Québec (ATUQ), [email protected], 438 725-3194