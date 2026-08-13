L'ATUQ présente ses priorités électorales et interpelle les partis politiques pour l'avenir du transport collectif

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- À l'approche des prochain es élections générales québécoises, l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) rend public son mémoire électoral et réitère les principales demandes qu'elle a présentées aux principaux partis politiques au cours de ces derniers mois. Elle les invite à faire du transport collectif un pilier de leurs engagements pour l'avenir du Québec.

Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, l'aggravation de la congestion routière, le vieillissement de la population et les pressions croissantes sur les finances publiques, l'ATUQ rappelle que le transport collectif constitue bien plus qu'un service de mobilité : il représente un levier économique, social et environnemental essentiel.

Le mémoire met en lumière la contribution du transport collectif à plusieurs des grandes priorités québécoises, notamment l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, la fluidité des déplacements, la productivité économique, la pérennité des infrastructures publiques et la qualité de vie des citoyens.

« Le Québec fait face à des défis majeurs qui exigent des solutions ambitieuses et pragmatiques. Le transport collectif n'est pas une dépense, c'est un investissement qui génère des retombées concrètes pour les Québécois, les entreprises, bref, l'ensemble de notre société. Notre mémoire démontre que les choix que nous ferons aujourd'hui en matière de mobilité auront une influence directe sur la prospérité du Québec de demain ». affirme Edmond Leclerc, président du conseil d'administration de l'ATUQ

En plus d'orientations structurantes visant à assurer la stabilité et le développement du transport collectif à travers le Québec, l'ATUQ formule deux demandes précises aux partis politiques:

Garantir un cadre de financement de 5 ans pour assurer l'offre de services du transport collectif régulier et adapté. Assurer un financement suffisant des flottes d'autobus urbains ainsi que du maintien des actifs.

Alors que les besoins de mobilité continuent d'évoluer et que les réseaux de transport collectif jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'économie québécoise, l'ATUQ souhaite que les enjeux de mobilité durable occupent une place centrale dans le débat électoral.

Un appel à l'action

Par ce mémoire, l'ATUQ invite l'ensemble des partis politiques à reconnaître pleinement le rôle stratégique du transport collectif dans l'atteinte des objectifs économiques, sociaux et environnementaux du Québec et à proposer des engagements à la hauteur des défis actuels. Elle encourage également les électrices et électeurs à faire du transport collectif un enjeu de la campagne en questionnant les candidats sur leurs engagements à cet égard.

Le mémoire complet est disponible en cliquant ici.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) et ses membres jouent un rôle primordial dans la mobilité et la prospérité du Québec. Rappelons que l'ATUQ représente les 10 organismes publics de transport collectif (OPTC) du Québec et leurs usagers. Ceux-ci desservent les principales agglomérations du Québec, qui représentent plus de 60 % de la population québécoise et la majorité de l'achalandage en transport collectif du Québec.

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Source : Simon-Robert Chartrand, Directeur principal - Affaires publiques, relations gouvernementales, communications et développement de l'expertise, Association du transport urbain du Québec (ATUQ), Téléphone : 514 804-4584, [email protected]