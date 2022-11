DARTMOUTH, TERRITOIRE ANCESTRAL NON CÉDÉ DES MI'KMAQ, NS , le 7 nov. 2022 /CNW/ - C'est maintenant officiel après qu'un accord ait été officiellement signé à Halifax le 7 novembre : l'Atlantic First Nations Water Authority (AFNWA) devient le premier service d'approvisionnement en eau autochtone au pays. Il s'agit d'une étape importante, car elle donne pleinement le contrôle de la gestion de l'eau et des eaux usées aux Premières Nations.

L'accord de transfert a été signé lundi par le chef de la Potlotek First Nation, Wilbert Marshall, et membre de l'Atlantic First Nations Water Authority, par Carl Yates, président et directeur général de l'AFNWA, et par Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones (SAC). La signature amorce le transfert de la responsabilité de l'exploitation, de l'entretien et de l'amélioration des immobilisations de tous les actifs d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations participantes à l'AFNWA dirigée par des Autochtones.

L'accord de transfert permet maintenant aux Premières Nations de se joindre officiellement à la régie de l'eau après avoir reçu l'approbation des membres de leur communauté. Une fois terminée, l'AFNWA assumera la responsabilité des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour jusqu'à 4 500 ménages et entreprises situés dans jusqu'à 17 Premières Nations participantes. Cela représente environ 60 % de la population vivant dans les réserves des communautés des Premières Nations du Canada atlantique.

L'AFNWA aidera tous les exploitants de réseaux d'aqueduc et d'égout à obtenir la certification pour exploiter leurs installations respectives et à maintenir leur certification par la formation continue. L'AFNWA travaillera avec les employés pour déterminer leurs objectifs de perfectionnement professionnel et les soutenir dans leurs études et leur formation en cours d'emploi, dans la mesure du possible. L'AFNWA travaillera également au renforcement des capacités au sein des communautés en embauchant des stagiaires et en appuyant leur perfectionnement professionnel.

L'entente de transfert de la prestation de services établit les obligations mutuelles de SAC et de l'AFNWA, la reddition de comptes et la compréhension de la mise en œuvre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser quelque 257 millions de dollars par l'entremise de SAC, dont 173 millions de dollars sur 10 ans provenant du Budget de 2022, pour fournir un financement durable pour les activités et les programmes d'immobilisations.

« Cette entente est le fruit d'un long processus, et nous tenons à remercier nos communautés de l'initiative et de la détermination dont elles ont fait preuve pour nous aider à franchir cette étape. Nous nous réjouissons à la perspective de renforcer nos capacités et d'accroître notre niveau de service de manière à ce qu'il soit conforme aux normes dont profitent les autres résidents du Canada. Fidèles à notre façon d'être en tant que Wabanaki, nous avons ouvert la voie pour les autres, car nous avons toujours été les premiers à voir poindre l'aurore. »

Wilbert Marshall, chef de la Potlotek First Nation

Président du conseil d'administration de l'Atlantic First Nation Water Authority

« Félicitations à l'Atlantic First Nations Water Authority (AFNWA) qui est devenue le premier service public de distribution d'eau et de traitement des eaux usées autochtone au pays. En signant cet accord de transfert, nous faisons un autre pas en avant dans nos efforts de réconciliation. Les travaux de l'AFNWA contribueront à rendre les communautés des Premières Nations du Canada atlantique plus sûres et plus saines et à fournir un modèle pour d'autres régions. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'AFNWA est une organisation à but non lucratif détenue par les Premières Nations et constituée en société en 2018 pour gérer l'approvisionnement en eau potable propre et salubre et le traitement des eaux usées dans les communautés participantes des Premières Nations dans le Canada atlantique.

atlantique. Cet accord de transfert de services permet aux Premières Nations participantes de devenir membres de l'AFNWA. Une fois mise en œuvre, l'entente transfère à l'Atlantic First Nations Water Authority la responsabilité de l'exploitation, de l'entretien et de l'amélioration des immobilisations de tous les actifs d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations participantes.

En juin 2020, SAC et l'AFNWA ont signé une entente-cadre qui décrit le processus de négociation, les rôles et les responsabilités de toutes les parties, en plus de définir la relation de SAC et de l'AFNWA à l'avenir, dans le cadre de ce nouveau modèle de prestation de services dirigé par les Premières Nations.

