OTTAWA, ON, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada et le Projet contact sont ravis d'annoncer la tenue d'un nouvel événement passionnant, « Entrer en contact grâce aux arts : Atelier inclusif », qui aura lieu au Musée des sciences et de la technologie du Canada le samedi 15 juillet 2023. Cette initiative interactive, animée par les artistes renommées Jenelle Rouse et Kanika Gupta, vise à explorer le pouvoir de l'art pour favoriser la communication inclusive et éliminer les obstacles. Cet événement donne vie à l'engagement d'accessibilité et d'inclusivité d'Ingenium, et reconnaît l'importance d'offrir un accès exempt d'obstacle à nos programmes, à nos services et à nos événements.

Les personnes de tous âges, peu importe leur capacité, sont invitées à se joindre à cet événement gratuit et à participer aux activités artistiques explorant les émotions et les sens physiques. L'atelier dirigé offre une occasion unique aux participants d'interagir avec des moyens accessibles de connexion et de communication à l'aide du toucher, de l'odorat, de la vue, du goût et de l'ouïe. Conçu pour inspirer et informer, cet événement inaugural recueillera de précieux commentaires pour façonner le développement futur du Projet contact et encourager les publics à s'ouvrir à d'autres perspectives, à réorientant la lentille pour passer d'une qui se concentre sur les obstacles à une qui célèbre l'humanité.

Jenelle Rouse et Kanika Gupta, directrices de création du Projet contact, apportent une expérience artistique considérable à l'atelier. Jenelle est une danseuse se spécialisant dans l'expression corporelle, une intellectuelle reconnue et une chercheuse indépendante pour Black Deaf Canada, Multi-Lens Existense et d'autres organisations à l'échelle nationale. Kanika travaille avec des médias visuels, les sons et des installations immersives. Elle fait partie des 100 femmes les plus puissantes au Canada et son œuvre ainsi que ses initiatives de renforcement communautaire ont obtenu une reconnaissance à l'international.

L'événement est gratuit et comprend l'entrée au Musée des sciences et de la technologie du Canada après l'atelier. Les portes ouvriront à 9 h 30 et l'activité se déroulera de 10 h à 11 h 30. Le Projet contact et Ingenium s'engagent à offrir des arrangements accessibles aux gens de tous âges, peu importe leur capacité. Les participants de 14 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte. L'événement sera offert en anglais, français, langue des signes américaine (ASL) et langue des signes québécoise (LSQ).

Pour plus d'information et réserver votre place pour l'atelier, visitez https://ingeniumcanada.org/fr/scitech/evenements/entrer-en-contact-grace-aux-arts-atelier-inclusif. Pour toute question ou demande d'arrangement, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

« Ingenium est ravi de s'associer au Projet contact pour cet atelier inaugural. Innover dans le domaine des communications, s'efforcer d'offrir des événements exempts d'obstacles et collaborer avec des esprits créatifs sont les principaux piliers pour éveiller l'ingéniosité. Nous espérons que cette initiative servira de base pour de nombreux projets intéressants à venir, plaçant l'accessibilité et l'inclusion à l'avant-plan de tout ce que nous faisons. »

« Notre approche est fondée sur l'élimination des obstacles invisibles et la reconceptualisation de l'inclusivité. Ce travail explore le potentiel de la communication sans langage partagé ou outils numériques afin de favoriser des liens plus profonds. Nous (Jenelle et moi-même) sommes enchantées de présenter au public un nouveau langage de connexion qui est universel, quelles que soient les expériences vécues. »

Kanika Gupta , directrice de création, Projet contact

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

Le Projet contact est une initiative de recherche artistique financée par le Conseil des arts du Canada. Elle vise à explorer le sens de la connexion à l'aide de modes de communication novateurs et inclusifs. À l'aide de travaux interdisciplinaires et d'approches multimodales, le Projet contact cherche à présenter l'inclusion sous différentes formes holistiques et intégrantes, invitant les publics à faire l'expérience de nouveaux modes de connexion allant au-delà des obstacles physiques et sociétaux.

