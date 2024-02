L'Atelier d'opéra du Conservatoire de musique de Montréal présente The Old Maid and the Thief

MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'Atelier d'opéra du Conservatoire de musique de Montréal (CMM) présentera The Old Maid and the Thief de Gian Carlo Menotti agrémenté d'extraits de Benjamin Britten (A Midsummer Night's Dream et The Turn of the Screw) du 28 février au 2 mars 2024, au Théâtre Rouge du Conservatoire.

Dessins : Vivienne Angélique (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal)

Cet opéra radiophonique en un acte du compositeur italo-américain Gian Carlo Menotti, diffusé pour la première fois en 1939 sur les ondes de la radio new-yorkaise NBC, sera dirigé par Romain Pollet, responsable de l'Atelier d'opéra et chef de chant, qui accompagnera également les étudiants-es au piano. La mise en scène est signée Marie-Nathalie Lacoursière, marquant ainsi sa quatrième collaboration avec le CMM.

« The Old Maid and the Thief est l'un des premiers opéras spécialement écrits pour la radio, une particularité qui a influencé la composition de Menotti. Il a accordé une grande importance au texte et à la clarté de l'intrigue, afin de s'assurer que les auditeurs puissent suivre l'histoire sans les éléments visuels d'une production scénique », explique Marie-Nathalie Lacoursière.

Synopsis

Dans une petite ville où les ragots sont monnaie courante, une vieille fille, Miss Todd, accueille chez elle un charmant vagabond nommé Bob, à la demande de sa servante Laetita. Malheur! Une amie, Miss Pinkerton, lui apprend qu'un voleur se cache en ville. Les journaux décrivent physiquement, trait pour trait, Bob. Malgré qu'on découvre son innocence par la suite, cette histoire de triangle amoureux rocambolesque fera de ces honnêtes citoyens des criminels bien malgré eux. (Larotonde.ca)

Détails de l'événement :

Date et heure : 28 et 29 février, 1er et 2 mars à 19 h 30

Lieu : Théâtre Rouge du Conservatoire, 4750, ave. Henri-Julien, Montréal

Prix d'entrée (sièges réservés) : 25 $ régulier | étudiant 10 $ | aîné (65+) 14 $

Billets en vente dès maintenant à la billetterie du Conservatoire

Romain Pollet responsable de l'Atelier d'opéra et chef de chant

Romain Pollet est titulaire des prix du Conservatoire de Bordeaux en piano et basson, d'une licence en musicologie de l'Université Michel Montaigne, d'un diplôme d'État français de professeur de piano, d'une maîtrise en piano et d'un doctorat en piano d'accompagnement de l'Université de Montréal. Au basson, il joue au sein de plusieurs orchestres en France et au Québec, et participe à l'enregistrement des disques de Klô Pelgag et Alex Thériaut. Pianiste collaborateur tant au Canada qu'à l'étranger, il collabore notamment avec la cheffe Léa Moisan-Perrier au sein du chœur Les Voix parallèles et du Chœur des enfants de Montréal. Il est aussi membre du Duo Ex Æquo et de l'ensemble Orford Six Pianos, avec lesquels il participe à plusieurs festivals. Il fait également partie de l'équipe de pianistes de l'académie Orford Musique. En 2018, il rejoint le corps professoral du Conservatoire de musique de Montréal à titre de professeur, pianiste accompagnateur et chef de chant.

Marie- Nathalie Lacoursière, metteure en scène

Marie-Nathalie Lacoursière fonde à Montréal la compagnie de danse Les Jardins Chorégraphiques. Pédagogue engageante et dynamique, elle a enseigné dans plusieurs universités, conservatoires, ateliers internationaux et vient d'intégrer l'équipe du programme musique au cégep Saint-Laurent. Artiste multidisciplinaire formée en danse, musique et théâtre (commedia dell'arte), elle est reconnue pour l'originalité et la créativité de son travail. Elle a mis en scène et chorégraphié plus d'une trentaine d'opéras au Canada et sur les scènes internationales. Elle dirige les projets scéniques au festival Prangins Baroque en Suisse. Elle a signé des mises en scène entre autres pour plusieurs ateliers lyriques au Canada, aux États-Unis et en Europe Directrice associée du Toronto Masque theater durant 15 ans, elle a chorégraphié toutes les œuvres scéniques de Henry Purcell. Marie-Nathalie a été invitée par le metteur en scène Gilbert Blin à l'Opéra de Nice et collabore avec lui dans plusieurs productions au Boston Early Music festival.





À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

