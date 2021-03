L'Association pulmonaire du Québec rend hommage aux victimes de la COVID-19 et salue le travail des professionnels de la santé

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée de commémoration nationale en hommage aux victimes de la pandémie, l'Association pulmonaire du Québec souhaite offrir ses condoléances aux familles des victimes et saluer le courage et la dévotion dont font preuve les professionnels de la santé au quotidien.

Nos patients, ceux que nous avions le plaisir de rencontrer à l'occasion d'une séance de réadaptation ou lors d'événements pédagogiques, ont été les premières victimes de ce virus dévastateur. Avec une santé respiratoire déjà fragile, nombreux sont ceux qui ont rendu leur dernier souffle l'année passée, plongeant leurs proches dans une profonde tristesse.

Par-delà le deuil, l'APQ souhaite témoigner toute sa reconnaissance envers ces femmes et ces hommes qui soignent, accompagnent et sauvent les patients durant cette pandémie. Nous adressons un immense merci à ces anges gardiens de la santé, qui continuent leurs missions sans relâche auprès des personnes les plus vulnérables.

L'Association pulmonaire du Québec souhaite rappeler l'importance de continuer à respecter les gestes barrières pour se protéger les uns les autres. De plus, son numéro sans frais 1-888-768-6669 reste disponible pour toutes les personnes qui éprouvent le besoin d'être écouté et conseillé par un professionnel de la santé au sujet de sa santé pulmonaire.

