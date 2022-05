L'Association pulmonaire du Québec lance une plateforme Web dédiée à l'asthme

Une mauvaise maitrise de la maladie entraîne des difficultés au quotidien telles que des hospitalisations fréquentes, l'absentéisme au travail ou à l'école. Pourtant, nombreux sont les patients qui ne contrôlent pas correctement la maladie. "Il existe un nombre élevé de fausses croyances quant à l'asthme et à sa maîtrise. Le but de cet outil est d'amener les gens à se demander si leur asthme est réellement contrôlé et leur fournir des conseils personnalisés pour les aider.", précise Marie-Ève Girard, directrice des programmes soins de santé et inhalothérapeute à l'Association pulmonaire du Québec.

Partant de ce constat, l'Association pulmonaire du Québec a développé https://poumonquebec.ca/maladie/asthme/. Cette nouvelle plateforme propose une information fiable et récente sur le diagnostic, le traitement ou encore la gestion de l'asthme ainsi que des renseignements sur l'asthme sévère. Ce nouvel outil a été réalisé en étroite collaboration avec les inhalothérapeutes de l'Association pulmonaire du Québec qui sont au contact des patients quotidiennement.

Un site pour tous les publics

Au Québec, on estime à 800 000 le nombre d'asthmatiques, dont 200 000 enfants. Le site Web a été pensé pour une utilisation intuitive, aussi bien par les adultes que par les enfants. De nombreux tests sont disponibles avec des questions courtes pour aider à connaître les facteurs déclencheurs, déterminer dans quelle mesure le patient maitrise son asthme ou encore pour démystifier la maladie.

La plateforme Web est accessible ici : https://poumonquebec.ca/maladie/asthme/

SOURCE Association pulmonaire du Québec

