OTTAWA, ON, le 2 févr. 2025 /CNW/ - Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada, a fait la déclaration suivante en réponse à la décision du président Trump d'imposer des tarifs douaniers sur tous les produits canadiens destinés aux États-Unis :

« Le Canada est depuis longtemps un partenaire sûr offrant une certitude aux industries américaines de la fabrication et de la défense en tant que fournisseur important de minéraux et de métaux. En 2022, 52 % des exportations de minéraux du Canada, d'une valeur de plus de 80 milliards de dollars, ont été acheminés aux États-Unis. L'imposition de tarifs douaniers sur les minéraux et les métaux canadiens va à l'encontre de la sécurité nationale et des intérêts économiques des États-Unis. Ces tarifs perturberont le flux essentiel des ressources de minéraux et de métaux, exacerberont les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques que les deux pays s'efforcent de corriger et augmenteront les charges d'exploitation pour nos clients américains.

Le partenariat sur les minéraux critiques entre le Canada et les États-Unis a commencé avec l'élaboration du Plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques en 2020 sous la présidence Trump. Au lieu de mettre en application des tarifs, le Canada et les États-Unis devraient se concentrer sur la façon d'approfondir cette collaboration. L'industrie des minéraux et des métaux au Canada est prête à renforcer son partenariat avec les États-Unis, en assurant la libre circulation de ces ressources essentielles qui stimulent la croissance économique, les capacités de défense et les progrès technologiques des deux côtés de la frontière.

Les membres de l'AMC produisent des produits de minéraux et de métaux qui sont commercialisés à l'échelle mondiale. Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis inciteront le secteur minier canadien à explorer de nouveaux marchés et à approfondir les marchés existants, ainsi que d'autres sources d'intrants nécessaires à l'exploitation continue des installations minières. Cela nuira aux entreprises américaines.

L'AMC exhorte également les gouvernements du pays à profiter de ce moment pour éliminer les obstacles de longue date à la croissance économique canadienne, y compris les entraves au commerce intérieur, les processus réglementaires complexes, coûteux et longs et les politiques fiscales non concurrentielles. Il est temps que tous les gouvernements redoublent d'efforts pour créer les conditions propices à l'amélioration de la concurrence, de l'investissement, de la productivité et de la prospérité.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 161 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 694 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

