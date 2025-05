OTTAWA, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) félicite le premier ministre désigné, Mark Carney, pour sa victoire électorale et se réjouit à l'idée de travailler avec le nouveau gouvernement pour améliorer l'exploitation minière responsable et l'exploitation des minerais critiques au Canada. L'industrie minière est impatiente de collaborer avec toutes les parties pour veiller à ce que l'un des secteurs de ressources les plus importants du Canada soit concurrentiel et attrayant pour les investisseurs.

« L'exploitation minière est l'un des secteurs les plus importants sur le plan économique au Canada. Elle contribue au PIB du pays à hauteur de 117 G$ et représente 21 % de la valeur des exportations canadiennes. « L'industrie minière canadienne est également un employeur important, qui représente un emploi sur 30 au pays », a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. « L'industrie minière canadienne est bien placée pour fournir les minéraux, y compris les minerais critiques, essentielle aux soins de santé, aux communications et aux technologies à faibles émissions de carbone, et notre secteur profiterait du soutien stratégique du gouvernement pour être en mesure de saisir l'occasion qui se présente à nous. »

L'industrie minière canadienne exploite certaines des mines à la plus faible empreinte carbone au monde grâce à l'abondance d'énergie propre du Canada, à l'adoption de normes de développement durable de calibre mondial comme Vers le développement minier durable et à la mise en œuvre de technologies à faibles émissions par les entreprises sur leurs sites. L'industrie minière canadienne devrait devenir le fournisseur de choix pour les minerais et les métaux qui sont nécessaires pour la défense, les semi-conducteurs, l'énergie et d'autres technologies propres.

« La plateforme libérale proposait un large éventail de mesures positives pour soutenir la croissance de l'industrie minière canadienne, y compris des investissements dans les infrastructures favorisant le commerce, des mesures fiscales nouvelles et élargies pour soutenir la capacité concurrentielle de l'industrie minière et la participation des Autochtones à différents projets d'exploitation des ressources naturelles. Ensemble, tous ces éléments attireront plus d'investissements et contribueront à lancer l'exploitation d'un plus grand nombre de mines. Nous avons également été heureux de constater que les libéraux et les conservateurs ont pris l'engagement d'accélérer considérablement l'évaluation des projets, et nous sommes impatients de travailler avec le nouveau Parlement pour que cela se produise de façon responsable », a poursuivi M. Gratton.

L'AMC et ses membres aimeraient remercier tous les députés sortants pour leur soutien à l'industrie minière canadienne au fil des ans, et nous nous réjouissons à l'idée de rencontrer les députés nouvellement élus de tous les partis pour discuter de l'importance de l'industrie afin de s'assurer qu'elle est bien placée pour connaître du succès au cours des prochaines années.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue à hauteur de 117 G$ au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 694 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le site www.mining.ca.

