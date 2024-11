L'Association hôtelière du Grand Montréal réagit au réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) émet des réserves concernant le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest. Bien que l'objectif de revitalisation soit louable, l'AHGM déplore un manque de consultation des hôteliers du secteur et s'inquiète des répercussions possibles d'une piétonnisation permanente sur les activités hôtelières et l'équilibre de l'écosystème urbain.

« Nous saluons la volonté de la Ville de Montréal de maximiser l'attractivité et le rayonnement de la rue Sainte-Catherine, mais il est primordial d'inclure les principaux acteurs du tourisme dans la réflexion. Nous devons être des partenaires dans ce dossier et travailler avec la Ville pour garantir que ce projet soit un succès. Il est impératif que les principaux acteurs du tourisme, dont les hôteliers, soient consultés », affirme Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'AHGM.

Les répercussions du projet sur les enjeux de fluidité, de circulation et d'itinérance, déjà préoccupants dans le secteur, doivent être étudiées et prises en compte. L'AHGM demande l'accès aux études d'experts de la Ville pour évaluer en amont les impacts et les solutions.

À propos de l'AHGM

Fondée en 1949, l'Association hôtelière du Grand Montréal est la porte-parole de l'industrie hôtelière du Grand Montréal. Avec dans ses rangs une centaine d'établissements hôteliers totalisant près de 19 000 chambres, elle soutient, représente, valorise et mobilise les acteurs.trices de son industrie dans une perspective de développement durable.

