L'Association des Pompiers de Montréal se déclare satisfaite de la décision du Service de sécurité-incendie (SIM) de retirer les bateaux Hammerhead de son parc d'équipements de sauvetage nautique

MONTRÉAL, le 30 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Étonnée par la décision-surprise du Service de sécurité-incendie de Montréal (SIM) de retirer ses embarcations de sauvetage nautique Hammerhead, à compter de maintenant, l'Association des Pompiers de Montréal a fait part aujourd'hui de son entière satisfaction; cette décision allant dans le sens des demandes répétées en ce sens faites par l'Association.

Les pompiers du groupe de sauvetage nautique du SIM au cœur de l’action (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

« La mort tragique de notre estimé confrère, le pompier Pierre Lacroix, et les blessures occasionnés aux autres pompiers rescapés en octobre 2021, a mis encore plus en lumière les préoccupations nourries depuis longtemps par les pompiers à l'égard de la sécurité de ce type d'embarcation » a dit aujourd'hui le vice-président de l'Association, Richard Lafortune, en insistant sur le fait que le syndicat des pompiers avait réclamé haut et fort le retrait de ces embarcations dans les heures suivant le décès tragique du pompier Lacroix. L'Association des pompiers de Montréal avait même réitéré énergiquement sa demande de mise au rancart dès le moment où le SIM a ramené les controversés bateaux Hammerhead en service.

« La sécurité et la protection de la vie de nos pompiers sont non-négociables » a ajouté monsieur Lafortune; celles-ci étant l'essence même de la mission première de l'Association. L'Association des Pompiers de Montréal réserve donc ses commentaires, à ce stade-ci, la publication du rapport d'enquête de la CNESST devant être faite dans la seconde semaine d'octobre.

