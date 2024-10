MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - C'est en marge de la Journée national de reconnaissance des pompiers - 2024 que ces 5 pompiers montréalais ont été honorés pours les efforts héroïques et surhumains qu'ils ont déployés afin de sauver des vies lors de l'important incendie survenu dans le Vieux-Montréal le 16 mars 2023 et qui a tué sept personnes.

La cérémonie a eu lieu à Québec, ce dimanche 6 octobre, sous l'égide du ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel et de Christine Fréchette, la ministre de l'Économie, et ministre responsable de la région de Montréal.

Pour les pompiers de Montréal, une vie humaine n’a pas de prix! (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Les pompiers Benoit Bourgie, Kevin Graindlair-Laroche et Claude Smith ont reçu, dans un premier temps, la Médaille du service méritoire pour souligner le leadership exceptionnel ou le fait d'être allé au-delà de l'appel du devoir lors d'une intervention sortant de l'ordinaire. Ils ont alors déployé rapidement une échelle portative de 35 pieds pour porter secours à quatre personnes au deuxième étage. Chaque minute comptait : dès l'opération terminée, ils ont entendu des cris d'appel à l'aide en provenance d'une autre fenêtre. Ils ont réussi non sans peine à déplacer l'échelle avec précision, malgré l'épaisse fumée, et ainsi à évacuer une cinquième personne de cet incendie d'une rare violence.

Dans un deuxième temps, Julien Berjot et Keith Brown ont reçu la Croix du courage, qui reconnaît les actes posés par les pompiers, au péril de leur vie, lors d'une intervention qui a permis le sauvetage de deux autres personnes. Lors de ce jour fatidique, Julien Berjot et Keith Brown dressent des échelles portatives afin de sauver trois personnes d'une mort certaine. Bien que tous deux subissent des blessures lors de l'évacuation d'une personne à demi suspendue dans le vide, ils poursuivent leur mission avec courage.

Pendant ce temps, le pompier Claude Smith positionnait stratégiquement son camion-échelle afin d'intervenir au troisième étage. Malgré la visibilité nulle et le caractère risqué de la manœuvre, il parvient à évacuer les pompiers et la victime au moyen de l'échelle quelques secondes avant un embrasement généralisé.

« Nous ne pouvons qu'être extrêmement fiers et reconnaissants envers ces 5 collègues pour qui l'abnégation et le renoncement guident leur inébranlable engagement à pouvoir sauver des vies, même au péril de la leur » a dit aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross.

Monsieur Ross a conclu en disant que cette reconnaissance nationale consacrait l'importance de la contribution à tous les chapitres des pompières et pompiers de Montréal, au quotidien de la vie montréalaise.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

