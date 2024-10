MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - « Un grand pas visant à assurer une vie meilleure aux pompiers victimes de cancers et à leurs familles, ou survivants, a été franchi grâce à la décision du ministre du Travail, Jean Boulet, d'ajouter 6 cancers à la liste des 9 cancers déjà reconnus, au Québec, comme maladies professionnelles » a fait savoir aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, dans la foulée de l'annonce faite par le Ministre qui porte ainsi à 15 le nombre de cancers aujourd'hui reconnus à la liste des maladies professionnelles présumées chez les pompiers.

Le président de l’Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, est fier de l’atteinte d’un objectif qui semblait il y a quelques années à peine non-réalisable. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Affirmant que le métier de pompier avait évolué à une vitesse vertigineuse depuis le tournant des années 2000, suivant ainsi le rythme de l'évolution des techniques de construction qui sont devenues plus risquées avec l'utilisation de matériaux de synthèse développant des fumées et des toxines qui affectent la santé des soldats du feu, bon nombre se retrouve, des années plus tard, souvent près de la retraite, d'ajouter monsieur Ross, avec l'éclosion de cancers dont les délais de latence peuvent parfois osciller entre 5 et 15 ans : provoquant des maladies graves et mortelles.

En 15 ans, 77 pompiers sont morts à Montréal d'un cancer lié à leur travail, contre 3 en pleine action. Et le nombre de malades pourrait être plus élevé que les chiffres l'indiquent. Une centaine d'autres pompiers toujours en vie ont également vu leur cancer être reconnu, selon les données de l'Association des pompiers de Montréal. 90 % des décès de pompiers et pompières imputables aux maladies professionnelles au Québec surviennent chez les pompiers de Montréal. « L'ajout du cancer colorectal, du cancer du sein pour les pompières et pompiers, des testicules, de l'œsophage, du cerveau ainsi que la leucémie constitue, pour l'Association, une victoire pour bon nombre de pompiers victimes de ce type de cancer dont la reconnaissance comme risque professionnel, au Québec, constituait une étape autrefois jugée quasi-impossible » a poursuivi le leader syndical.

Pour l'Association des Pompiers de Montréal, le partage d'une même vision demeure le gage ultime de réussite, et c'est ce dont le ministre du Travail, monsieur Boulet, a continuellement fait montre tout au long du processus menant à cette nouvelle reconnaissance.

Monsieur Ross a conclu en affirmant que la lutte à la reconnaissance des cancers comme maladies professionnelles est un perpétuel combat qui ne tolère pas les bêtes compromis et le laxisme.

