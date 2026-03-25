VANCOUVER, BC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Les trois lauréats des prix de l'Innovation 2026 de l'AJAC, présentés par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC), ont été dévoilés aujourd'hui lors de la cérémonie d'ouverture d'Elevate, le salon de l'auto de Vancouver.

Le nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable du Toyota RAV4 hybride branchable 2026 remporte le prix AJAC de la Meilleure Innovation Verte 2026. Cette 6e génération de motorisation « PHEV », à la fois plus puissante et plus efficace qu'auparavant, permet au Toyota RAV4 de rouler jusqu'à 80 kilomètres en tout-électrique. Parmi les améliorations qui ont impressionné notre jury : la batterie de plus grande capacité fonctionne à une tension plus élevée et la recharge rapide en courant continu est désormais disponible.

Le prix AJAC de la Meilleure Innovation Sécurité 2026 est décerné à Volvo pour sa ceinture de sécurité multi-adaptative. Volvo détient une longue feuille de route dans l'amélioration de la sécurité des automobilistes et sa plus récente innovation est une avancée supplémentaire vers la démocratisation d'une protection égale pour tous les passagers d'un véhicule. En effet, sa nouvelle ceinture de sécurité multi-adaptative sait s'adapter en temps réel afin d'optimiser la force et la durée de retenue, tout en tenant compte non seulement de la morphologie des occupants assis à l'avant, mais aussi de la sévérité de l'impact imminent.

Enfin, le prix AJAC de la Meilleure Innovation Technique 2026 revient au système Quad-Motor du Mercedes-Benz G 580 tout-électrique doté de la technologie EQ. Nous rappelant que nous n'en sommes qu'à l'aube de découvrir tout le potentiel de l'énergie électrique, ces quatre moteurs électriques qui équipent le légendaire Classe G rehaussent encore davantage ses capacités hors-routes par rapport à son homonyme à essence, lui permettant même de gravir des surfaces adaptées à un angle de 45 degrés.

« Nous sommes toujours très fiers de récompenser les meilleures nouvelles technologies de l'année par le biais de nos Prix de l'innovation, a déclaré Graham Heeps, président du jury. Parfois, l'innovation repose sur un changement radical de mentalité; à d'autres moments, ce sont les améliorations progressives apportées par une équipe d'ingénieurs assidue qui profitent le plus aux consommateurs. Ces deux approches se retrouvent chez les lauréats de cette année. »

À propos des prix de l'Innovation de l'AJAC

L'AJAC remet chaque année ses prix de l'Innovation aux meilleures nouvelles technologies automobiles dans trois catégories : Meilleure Innovation Verte, Meilleure Innovation Sécurité et Meilleure Innovation Technique.

Les prix de l'Innovation sont décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada, un regroupement professionnel des meilleurs journalistes automobiles au pays qui fournit aux consommateurs des conseils impartiaux sur l'achat d'une voiture. Un jury d'experts composé de journalistes de l'AJAC évalue les candidatures et établit une liste restreinte de finalistes, qui sont ensuite présentés en détail aux juges. Le jury vote pour les nouvelles technologies qu'il considère comme les meilleures de l'année.

Les innovations sont évaluées en fonction de leur intérêt pour le consommateur, de leur originalité, de leur coût et de leur influence probable sur le marché (les nouvelles technologies commencent souvent par équiper des modèles haut de gamme avant de se retrouver dans des véhicules plus abordables).

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À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui s'intéressent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation de véhicules organisés par l'AJAC, soit les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'ÉcoRandonnée.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Pour plus d'informations : Graham Heeps, Président des prix de l'Innovation, [email protected]; Evan Williams, Président de l'AJAC, 902-401-1784, [email protected]; Cindy Hawryluk, Directrice des opérations et des événements de l'AJAC, 905-978-7239, [email protected]