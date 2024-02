TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Les quatre gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année 2024 (CCOTY), présentés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), ont été annoncés aujourd'hui lors des cérémonies d'ouverture du Salon

La Toyota Prius est la Voiture canadienne de l'année 2024. Les juges ont adoré la plus récente génération de cette pionnière des voitures hybrides, et l'ont placée devant les autres finalistes, l'Acura Integra Type S et la Honda Accord, dans les bulletins de vote finaux.

Le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2024 est le Toyota Grand Highlander. Le nouveau VUS à trois rangées de Toyota s'est attiré des éloges pour son espace et ses groupes motopropulseurs hybrides efficaces.

Deux prix sont également décernés au marché en pleine croissance des véhicules électriques. La Genesis G80 Électrifiée remporte le prix de la Voiture électrique canadienne de l'année 2024. Il s'agit du plus récent des prix CCOTY décernés à une berline Genesis au cours des dernières années, puisque la G80 à essence a terminé au premier rang de sa catégorie en 2021.

Le Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2024 est le Genesis GV70 Électrifié, qui a devancé de peu les deux autres finalistes - le Hyundai Ioniq 5 et le Kia EV9 - lors du vote final.

« L'AJAC est fière de présenter ses plus grands honneurs aux gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année 2024. Nos membres journalistes ont reconnu ces modèles comme les meilleurs camions, VUS et voitures en vente au Canada cette année », a déclaré le président de l'AJAC, Evan Williams. « Les membres de l'AJAC représentent le groupe d'experts automobiles le plus important et le plus diversifié du pays. Nous testons des véhicules d'un océan à l'autre, sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions que les Canadiens expérimentent au quotidien. Nos membres ont déposé près de 2 000 bulletins de vote pour en arriver à ce couronnement. Grâce à l'étendue de notre expérience et de notre expertise, nous savons que les Canadiens peuvent compter sur nos évaluations et sur les prix de la Voiture canadienne de l'année lorsque vient le temps de choisir leur prochain véhicule. »

À propos des Prix de la voiture canadienne de l'année (CCOTY)

À partir de 2024, les prix CCOTY se composent de quatre catégories principales :

Voiture canadienne de l'année

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Voiture électrique canadienne de l'année

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année

Plus de 200 véhicules de l'année-modèle 2024 étaient admissibles aux prix CCOTY, y compris les modèles nouvellement conçus, récemment rafraîchis ou inchangés depuis l'année précédente.

Le programme rassemble plus de 50 jurés établis dans tout le Canada, de Vancouver à Halifax. CCOTY est le SEUL programme de récompenses automobiles au pays qui impose aux jurés de conduire tous les véhicules pour lesquels ils votent. Les modèles sont testés sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions réelles qu'affrontent quotidiennement les automobilistes d'un océan à l'autre, ainsi que lors du Festival des essais de l'AJAC, qui a lieu chaque année en octobre.

Les jurés ont rempli près de 2 000 bulletins de vote en évaluant de nombreux critères, notamment les performances, les caractéristiques, la technologie, le design, la consommation de carburant et l'équation de valeur de chaque véhicule. Compilés de façon anonyme, les résultats des votes des journalistes sont vérifiés par le cabinet comptable international KPMG. Les gagnants des prix de la Voiture de l'année restent confidentiels jusqu'à l'ouverture des enveloppes lors de la remise des récompenses.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui s'intéressent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'ÉcoRandonnée.

À propos de KPMG

KPMG LLP, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil (kpmg.ca) est une société à responsabilité limitée, établie en vertu des lois de l'Ontario, et le cabinet membre canadien de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels/employés dans plus de 40 emplacements au Canada, au service de clients des secteurs privé et public. KPMG est régulièrement reconnu comme un employeur de choix et l'un des meilleurs lieux de travail du pays. Les cabinets membres indépendants du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, une entité suisse. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme telle.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Stephen Elmer, président des Prix de la voiture canadienne de l'année, 647-523-6494, [email protected]; Evan Williams, président de l'AJAC, 902-401-1784, [email protected]; Cindy Hawryluk, directrice des opérations et des événements de l'AJAC, 905-978-7239, [email protected]