AKWESASNE, TERRITOIRE MOHAWK TRADITIONNEL, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Tenter d'obtenir des services de santé de qualité peut être une expérience stressante. À cela s'ajoute le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé du Canada, comme le langage discriminatoire dans les interactions avec les patients et les stéréotypes négatifs qui influencent les décisions en matière de soins, ce qui peut avoir une incidence négative sur les résultats pour la santé. C'est pourquoi l'Association des gestionnaires de santé des Premières Nations, en partenariat avec le First Peoples Wellness Circle et la Thunderbird Partnership Foundation, s'efforce de changer le langage et les perceptions problématiques dans le contexte des systèmes de santé par l'entremise de la campagne RISE Against Racism.

Axée sur les hôpitaux, les fournisseurs de soins de santé, les régies de la santé et les facultés de médecine, cette campagne visera à changer les préjugés et les perceptions problématiques en favorisant le respect mutuel, la compréhension et l'empathie envers les Autochtones qui cherchent à obtenir des services de santé. Après son lancement officiel plus tard cette année, la campagne comprendra du marketing imprimé, une série d'entrevues à la télévision, des entrevues à la radio et des publicités, ainsi que des messages d'intérêt public aux communautés pour les informer des ressources disponibles.

Services aux Autochtones Canada appuie ce travail grâce à une contribution de 400 000 $ en 2021-2022 et de 480 000 $ en 2022-2023. Cet investissement fait partie des 126,7 millions de dollars sur trois ans prévus dans le budget de 2021 pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé du Canada. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et les fournisseurs de soins de santé pour accroître la sécurité et le respect des Autochtones dans les systèmes de santé du Canada.

« RISE Against Racism est une campagne importante qui aidera à lutter contre le racisme envers les Autochtones qui persiste dans les systèmes de santé du Canada depuis beaucoup trop longtemps. Je félicite l'Association des gestionnaires de santé des Premières Nations, le First Peoples Wellness Circle et la Thunderbird Partnership Foundation pour leur travail acharné et leur vision pour lancer cette campagne, car elle aidera à favoriser de meilleures expériences et de meilleurs résultats pour les Autochtones lorsqu'ils obtiendront des soins de santé. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La collaboration avec nos partenaires, la Thunderbird Partnership Foundation et le First Peoples Wellness Circle offre l'occasion d'intégrer nos forces, nos voix et nos valeurs collectives dans cette campagne. Nous demandons collectivement au Canada et à nos alliés de S'ÉLEVER contre le racisme. »

Marion Crowe

PDG

L'Association des gestionnaires de santé des Premières Nations

Le budget de 2021 prévoit 126,7 millions de dollars sur trois ans pour favoriser des systèmes de santé où les Autochtones sont respectés et en sécurité.

Cet investissement s'harmonise avec la réponse fédérale visant à améliorer l'accès à des services culturellement sécurisants, en mettant l'accent sur les services destinés aux femmes autochtones, aux personnes 2ELGBTQQIA+, aux personnes handicapées et à d'autres groupes marginalisés qui peuvent être victimes de discrimination croisée.

