L'Association des Chiropraticiens salue la décision du gouvernement vis-à-vis les services professionnels de santé

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) salue la décision du gouvernement de permettre aux services professionnels de la santé en cabinet privé de continuer d'offrir des services à la population. Ainsi, les chiropraticiens et les autres professionnels de la santé en pratique privée qui sont encadrés par un ordre professionnel vont continuer de traiter leurs patients afin d'épauler le RSSS, tout en respectant les consignes de la santé publique.

« Nous apprécions l'écoute du gouvernement à notre égard. Nous avons recommandé au gouvernement de permettre aux chiropraticiens de continuer à pratiquer, même en zone rouge, afin d'assurer un soutien au réseau de la santé en traitant les patients atteints de troubles neuromusculosquelettiques. Cette recommandation permet aussi aux chiropraticiens de continuer à contribuer à la relance économique du Québec. Cette décision est grandement appréciée et nous continuerons de travailler avec le gouvernement afin de contribuer au meilleur de nos capacités », explique Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

On entend par services de santé professionnels tous ceux qui sont encadrés par un ordre professionnel et un code de déontologie, comme les chiropraticiens, les dentistes, les optométristes, les podiatres et tous autres professionnels de la santé, mais qui œuvrent à l'extérieur du RSSS.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

