L'Association des chiropraticiens présente ses revendications pour offrir aux Québécois un meilleur accès aux soins chiropratiques

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) dévoile aujourd'hui sa liste de revendications visant à améliorer l'accès aux soins chiropratiques aux usagers québécois. Ces demandes s'inscrivent notamment dans le cadre du volet public du chantier de modernisation du système professionnel du gouvernement, qui souhaite justement permettre à certains professionnels d'offrir davantage de services à la population.

« Nous sommes convaincus que les revendications que nous mettons aujourd'hui sur la table ont le réel potentiel d'améliorer l'accès à des soins de santé pertinents et efficaces dans le domaine neuromusculosquelettique pour les Québécois. À l'heure actuelle, le réseau de la santé est dépassé par la demande. Or, les chiropraticiens souhaitent mettre l'épaule à la roue et sont prêts à recevoir davantage de patients. C'est dans cette perspective que nous avons formulé nos revendications portant sur plusieurs enjeux comme le développement de corridors de services entre les chiropraticiens et les médecins spécialistes, l'accès direct aux soins chiropratiques pour les accidentés du travail et de la route, ainsi que l'intégration des services chiropratiques dans l'offre de services des CISSS/CIUSSS et/ou des Groupes de médecine familiale (GMF) », explique le président de l'ACQ, le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien.

L'ACQ enjoint le gouvernement à procéder au remboursement des coûts d'examens d'imagerie diagnostique avancée prescrits par un chiropraticien. Une telle mesure permettrait aux patients d'éviter un dédoublement des consultations en se dirigeant directement vers le chiropraticien pour obtenir la prescription d'un tel examen. L'ACQ soutient par ailleurs que les chiropraticiens devraient être en mesure de prescrire les analyses de laboratoire pertinentes dans leur champ de compétence. L'efficacité et l'efficience du réseau n'en seront que renforcées.

« Il nous apparaît également essentiel de rappeler la nécessité que la Loi sur la chiropratique soit modernisée. En effet, cette loi datant de 1973 est désuète et peu adaptée à notre réalité actuelle. Il est grand temps qu'elle soit modernisée pour mieux refléter la pratique des chiropraticiens d'aujourd'hui. Cela permettra aussi de répondre plus adéquatement aux besoins de la population. Avec le chantier de modernisation du système professionnel en cours - et la volonté de décloisonner des professions qui y est rattachée - l'occasion nous semble toute désignée pour enfin revoir cette loi vieille de 50 ans », affirme le président de l'ACQ, le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien.

Liste complète des recommandations de l'ACQ

Développer des corridors de services;



Accès direct aux soins chiropratiques pour les accidentés du travail;



Accès direct aux soins chiropratiques pour les accidentés de la route;



Mise en place d'ententes entre les CISSS/CIUSSS et les prestataires de services chiropratiques et/ou intégration aux Groupes de médecine familiale (GMF);



Remboursement des examens d'imagerie diagnostique avancée prescrits par les chiropraticiens;



Prescription et remboursement des analyses de laboratoire;



Nécessité d'une modernisation de la loi sur la chiropratique.



Pour obtenir la liste détaillée des revendications de l'ACQ, communiquez avec nous via l'adresse ci-dessous.

Association des chiropraticiens du Québec (ACQ)

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

