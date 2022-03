L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC SALUE L'ANNONCE DU PLAN DE REFONDATION DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

MONTRÉAL, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) salue l'annonce du Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. Les chiropraticiennes et les chiropraticiens souhaitent et peuvent participer à ce projet d'envergure, en tant que professionnels de la santé, afin de contribuer à la refondation du système de santé et des services sociaux. En ce sens, l'ACQ offre sa pleine collaboration au gouvernement afin de mettre l'épaule à la roue.

« L'ACQ demande depuis longtemps aux différents gouvernements de permettre aux chiropraticiennes et chiropraticiens de participer au désengorgement du système de santé et des services sociaux. Nous sommes heureux de constater une ouverture potentielle de l'État à une meilleure reconnaissance de l'apport des soins chiropratiques dans le réseau. Nous soulignons toute l'importance de la décentralisation prévue des responsabilités de santé et de services sociaux, qui assurément permettra une autonomie accrue aux différents professionnels. L'ACQ accueille positivement l'interdisciplinarité et le décloisonnement des professions dans le domaine », affirme Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

Dans cet esprit, l'ACQ rappelle l'importance de procéder à des changements règlementaires qui ont pour objectif d'assurer un meilleur accès des accidentés d'automobile et du travail aux soins chiropratiques et d'améliorer les services dispensés à ceux-ci. Conséquemment, cela permettrait de désengorger le système de santé et de services sociaux et de favoriser une meilleure utilisation des ressources en matière de santé neuromusculosquelettique.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Renseignements: Émile Gauthier, 418 806-6250 ; Charles Brière-Garneau, 450 822-5656, [email protected]