L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC FORMULE SES ATTENTES EN VUE DES ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES DANS LE BUT D'ALLÉGER LE FARDEAU IMPOSÉ AU RÉSEAU DE LA SANTÉ

MONTRÉAL, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - En vue de la prochaine élection québécoise, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) demande à tous les partis politiques de prendre des engagements clairs afin de rendre plus accessibles les soins chiropratiques et réduire l'attente et la charge observées dans le réseau de la santé.

L'accès des accidentés du travail et des victimes d'accidents d'automobile aux soins chiropratiques nécessite une prescription préalable d'un médecin. Les délais auxquels font face les accidentés du travail et les victimes d'accidents d'automobile pour avoir des rendez-vous médicaux sont souvent très longs, ce qui occasionne des délais de traitement, en plus de contribuer à l'engorgement du système de santé au moment où celui-ci est extrêmement sollicité.

« Avec l'imminence des élections, nous interpellons les partis en lice et proposons des solutions pragmatiques qui auraient pour effet d'accélérer la prise en charge des patients et l'amorce de leurs traitements neuromusculosquelettiques. Ce passage obligé chez le médecin des victimes d'accidents du travail et d'automobile pour obtenir des soins chiropratiques repousse le retour au travail et aux activités de la vie quotidienne. L'ACQ effectue des démarches en ce sens auprès du gouvernement depuis plusieurs années », soutient Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

L'ACQ réitère l'importance de procéder à des changements règlementaires dans le but d'assurer un meilleur accès des accidentés d'automobile et du travail aux soins chiropratiques.

« Une reconnaissance professionnelle des chiropraticiens et une participation accrue dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) contribueraient à la réduction des listes d'attente et mettraient à profit nos compétences en matière de soins neuromusculosquelettiques. N'oublions pas que les chiropraticiens sont détenteurs d'un doctorat de premier cycle, qu'ils sont aptes à poser un diagnostic selon leur champ d'exercice et qu'ils peuvent, entre autres, prendre et analyser des radiographies. Notre organisation préconise une approche de collaboration interprofessionnelle. Nous sommes persuadés qu'une meilleure reconnaissance et implication des chiropraticiens bénéficieront à la saine administration du système de santé et de services sociaux en déployant une utilisation plus efficace des professionnels du RSSS, au bénéfice des patients », ajoute Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne.

Dans cette perspective, l'ACQ demande aux cinq partis politiques québécois de s'engager à ce :

que la CNESST confère aux chiropraticiens, par règlement, le statut de « professionnels de la santé » en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) pour favoriser l'accès des accidentés du travail aux soins chiropratiques; que la SAAQ modifie à son tour le Règlement sur le remboursement de certains frais pour favoriser l'accès des victimes d'accidents d'automobile aux soins chiropratiques; que les chiropraticiens participent de manière directe à la refondation du système de santé en tant que professionnels de la santé à part entière.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

