TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - En mars, à l'occasion du Mois de la prévention de la fraude, l'Association des banquiers canadiens (ABC) publie des trousses de prévention de la fraude en vue d'aider les Canadiennes et les Canadiens à se protéger contre les escroqueries, nouvelles et actuelles. Les trousses s'adressent respectivement aux particuliers, aux petites entreprises et aux adultes plus âgés. Elles renferment des conseils applicables et des listes de vérification pour aider à la protection contre les arnaques.

Trousse de prévention de la fraude de l'ABC (Groupe CNW/Association des banquiers canadiens)

« Dans notre monde de plus en plus interconnecté, la fréquence des fraudes est à la hausse, ce qui représente une menace croissante à la sécurité financière des gens, affirme Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Nos trousses de prévention de la fraude fournissent des renseignements pratiques et accessibles, que tout le monde peut appliquer au quotidien afin de protéger ses données personnelles et financières des arnaques et de la fraude. »

Conçue en collaboration avec la campagne Pensez Cybersécurité du gouvernement fédéral, la trousse de cybersécurité pour particuliers présente des conseils simples, mais efficaces, pour reconnaître et éviter l'hameçonnage, les arnaques du mot de passe à usage unique, les menaces téléphoniques et vocales, la fraude sentimentale, et bien plus. Cette trousse permet également aux consommateurs d'acquérir la capacité d'identifier les sites Web frauduleux et les applications falsifiées lorsqu'ils magasinent en ligne.

La trousse qui s'adresse aux petites entreprises donne aux propriétaires et gestionnaires des renseignements essentiels afin de protéger leurs entreprises des courriels compromis, des rançongiciels et de l'hameçonnage. La trousse renferme des conseils et des outils pour garder en toute sécurité les données et les informations propres aux clients, en plus des meilleures pratiques de sécurité destinées aux employés, qui sont la première ligne de défense contre les cyberattaques.

La trousse destinée aux adultes plus âgés a été conçue en vue d'aider les aînés à se protéger de l'exploitation financière et des arnaques qui les visent. Elle renferme une liste de vérification ainsi que des conseils permettant d'éviter les escroqueries du type fraude téléphonique, arnaque des grands-parents et arnaque du soutien technique. De plus, on y trouve des recommandations au sujet du choix de mots de passe complexes et des conseils pour déceler et arrêter l'exploitation financière.

Ces trousses sont offertes en français et en anglais, sur le site Web de l'ABC.

Particuliers : cba.ca/cyber-security-toolkit?l=fr

Petites entreprises : cba.ca/small-business-cyber-security-toolkit?l=fr

Adultes plus âgés : cba.ca/fraud-prevention-toolkit-older-adults?l=fr

L'ABC et ses banques membres collaborent étroitement avec les forces de l'ordre, les ministères et agences du gouvernement et d'autres intervenants en vue d'éduquer le public sur les moyens de demeurer vigilant, de suivre les pratiques de sécurité en ligne et savoir distinguer les demandes légitimes des tentatives de fraude. Si une personne remarque des activités non autorisées sur son compte, elle devra immédiatement en aviser son institution financière de même que le service de police local et le Centre antifraude du Canada.

Mois de la prévention de la fraude

Le Mois de la prévention de la fraude est une campagne annuelle menée par le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. L'objectif de la campagne est d'aider les particuliers et les entreprises à reconnaître, à contrer et à signaler la fraude. Par son thème « Les ruses des fraudeurs : comment déjouer leurs stratagèmes? », la campagne de 2023 s'efforce d'aider les Canadiennes et des Canadiens à reconnaître les astuces et les outils de plus en plus sophistiqués, utilisés par les fraudeurs pour piéger leurs victimes.

Pensez cybersécurité

Pensez cybersécurité est une campagne nationale visant à informer les Canadiens sur les enjeux de la cybersécurité et à leur indiquer des façons simples de se protéger en ligne. Cette campagne est menée au nom du gouvernement du Canada par le Centre de la sécurité des télécommunications qui profite de l'expertise de son Centre canadien pour la cybersécurité.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

Suivez @banquiersCDN sur Twitter

Consultez nos messages vidéo sur Youtube.com/CdnBankers

Rejoignez l'ABC sur LinkedIn

SOURCE Association des banquiers canadiens

Renseignements: Mathieu Labrèche, Directeur, Média, Stratégie et Communications, [email protected]