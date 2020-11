L'Association de l'industrie électrique du Québec et le Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique unissent leurs forces pour encourager l'innovation et améliorer la cohésion au sein de l'industrie

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la veille de la grande conférence annuelle de l'AIEQ, l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) et le Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique (CQ3E) sont fiers d'annoncer la conclusion d'une entente de collaboration afin de représenter le point de vue de la grande majorité des entreprises actives en matière d'efficacité énergétique. L'objectif principal de cette collaboration est d'encourager l'innovation en matière d'efficacité énergétique et d'améliorer la cohésion au sein des entreprises actives dans ce secteur clé.

« Grâce à cette alliance, les expertises variées présentes au sein des membres du CQ3E et de l'AIEQ pourront être mises à contribution pour favoriser une utilisation efficace et rationnelle de toutes les formes d'énergies renouvelables. Le Plan pour une économie verte (PEV), récemment annoncé par le gouvernement du Québec, fait une grande place à notre électricité décarbonée, notamment en matière de transport de personnes, d'électrification des bâtiments, de décarbonation de procédés industriels, ainsi que par la création d'une nouvelle filière verte de l'hydrogène. C'est un levier essentiel pour accélérer la transition énergétique, tout en contribuant à la relance économique. Il est essentiel de faire bon usage de cette précieuse source de richesse collective », a déclaré M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

« L'expertise des membres du CQ3E et sa représentativité en matière d'efficacité énergétique, couplée à celle de l'AIEQ, dont la présence s'affirme depuis plusieurs décennies, au cœur de l'économie du Québec, sont des atouts majeurs qui pourront être mis à contribution de multiples façons. Le vaste domaine de l'efficacité énergétique constitue un terreau fertile pour l'innovation, l'émergence de nouveaux modèles d'affaires et une approche d'électrification efficace. Grâce à cette collaboration, les entreprises actives en matière d'efficacité énergétique disposent désormais d'un meilleur levier pour intervenir auprès des nombreuses parties prenantes soucieuses d'une meilleure utilisation de l'énergie sous toutes les formes », a déclaré M. François Dussault, président du conseil du CQ3E.

Cette collaboration tombe à point pour les entreprises québécoises actives dans le domaine énergétique, puisque la transition énergétique et les bouleversements qui en découlent offrent d'importantes occasions d'innovation et de positionnement pour l'industrie, au Québec et ailleurs.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et au développement de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des décideurs l'importance de ce secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation, tout cela dans le respect des collectivités et en favorisant une utilisation rationnelle de l'électricité.

À propos du CQ3E

Le Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique (CQ3E) est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de représenter l'ensemble des fournisseurs de services, de produits et de solutions œuvrant dans le marché de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique afin d'être un interlocuteur de premier plan dans le secteur du bâtiment et des procédés au Québec.

Le CQ3E cherche à positionner et valoriser l'efficacité énergétique dans le portefeuille énergétique québécois en tant que filière énergétique à part entière en favorisant la cohésion des forces du marché.

