« Ces deux prix annuels reconnaissent les personnes qui travaillent fort dans le secteur de la pharmacie communautaire canadienne. Ils saluent les contributions exceptionnelles que ces personnes font chaque jour, explique Sandra Hanna, chef de la direction des Pharmacies de quartier. Grâce à ces leaders engagés dans le domaine de la pharmacie, par leur innovation et leur défense de la cause, les pharmacies communautaires peuvent continuer à offrir des soins de santé pratiques et accessibles aux patients dans plus de 11 000 localités partout au pays et se tenir aux premières lignes de la santé publique et des soins primaires. »

Ces deux prix ont été officiellement remis lors d'une cérémonie virtuelle, le 28 octobre 2020, lors du Congrès virtuel de l'automne de l'association.

« Au nom du conseil d'administration des Pharmacies de quartier, je suis fier de présenter mes sincères félicitations à Domenic Pilla et Martin Arès pour leurs incroyables réalisations dans le domaine de l'industrie pharmaceutique du Canada, explique Karl Frank, président du conseil des Pharmacies de quartier. Ces prix soulignent le potentiel incroyable et l'expertise de la pharmacie dans tous les domaines des soins de santé; ils soulignent également pourquoi les pharmaciens continuent de faire partie des fournisseurs de soins de santé les plus fiables pour les patients au pays. »

Prix Len Marks pour l'avancement de la pharmacie

En mémoire de Len Marks, président du conseil de l'Association canadienne des chaînes de pharmacies (ACCP) de 1997 à 2000, le prix Len Marks pour l'avancement de la pharmacie reconnaît une personne qui : soutient le développement et l'excellence de l'avancement de la pharmacie au niveau universitaire; encourage les étudiants à choisir une carrière dans le domaine de la pharmacie; offre un environnement propice à l'éducation et la formation du personnel en pharmacie pour faire avancer les normes de l'offre des soins de santé; défend la pharmacie en tant que ressource communautaire qui fournit des services de santé et attire l'attention du gouvernement et des partenaires de l'industrie sur les précieuses contributions de la pharmacie communautaire.

Domenic Pilla a été nommé chef de la direction de McKesson Canada en janvier 2017 et a pris sa retraite en août 2020. À ce poste, il était responsable des activités de distribution des produits pharmaceutiques, produits de santé spécialisés, pharmacie indépendante et pharmacie de détail de McKesson y compris de Rexall, Well.ca, Medicentres et de Claimsecure. Il a apporté plus de 30 ans de leadership dans les secteurs des soins de santé et du détail, ainsi que son expertise dans les domaines de la pharmacie, de la distribution et de la gestion des ventes, des réseaux de la santé et des technologies de l'information sur la santé.

M. Pilla détient un baccalauréat en génie chimique de l'Université McGill; il est aussi ingénieur professionnel. De novembre 2011 à mars 2014, il a occupé le poste de chef de la direction de la Shoppers Drug Mart Corporation. Il a également occupé le poste de président de la Shoppers Drug Mart Corporation et de directeur de Loblaw Companies Limited d'avril 2014 à janvier 2015.

De janvier 2001 à octobre 2011, M. Pilla a été à la tête de McKesson Canada, en tant que vice-président exécutif et chef de l'exploitation, avant d'être nommé président en janvier 2007. Collaborateur actif dans l'industrie et sa communauté, Domenic siège au conseil d'administration de Parkland Fuels Corporation; il est également gouverneur de la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac. Il est aussi membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Anciens récipiendaires du prix Len Marks pour l'avancement de la pharmacie : Margaret Wing, 2019; Darcy Stann, 2018; John Tse, 2017; Sandra Aylward, 2016; David Windross, 2013; Russell Cohen, 2012; Barbara Wells, 2010; Albert Falardeau, 2009; et Sean McKelvey, 2008.

Prix de l'Associé distingué de l'année

Le prix de l'Associé distingué de l'année salue un associé des Pharmacies de quartier en règle qui affiche son engagement à l'égard des initiatives de l'Association et/ou de ses comités et qui contribue à l'avancement de l'industrie des pharmacies de quartier.

Martin Arès est vice-président de la filière Ventes au détail bio-générique (Pharmacies et grossistes) et chef de la division des médicaments génériques; il est aussi membre du comité de direction de Sandoz Canada depuis juin 2016. Il compte plus de 25 ans d'expérience professionnelle au sein d'entreprises pharmaceutiques mondiales au Canada et en Europe. Il détient un baccalauréat en finance et marketing de HEC Montréal et a étudié la stratégie et le leadership à la London Business School of Economics.

Sa carrière a débuté dans les ventes; cependant, M. Arès a rapidement gravi les échelons pour occuper des postes élevés dans le marketing avant d'occuper des rôles d'envergure mondiale et des postes de haute direction en Europe. Depuis son retour à Montréal en 2012, M. Arès a occupé des postes de direction à Bristol Myers Squibb et Sanofi, où il était vice-président de la division Diabètes et maladies cardiovasculaires.

M. Arès est reconnu comme étant un leader passionné et un fin stratège. Sa réussite découle d'une excellente connaissance du marché, d'une compréhension approfondie des besoins des clients et des tendances du marché, mais aussi de sa capacité à faire des choix pour assurer la croissance de l'entreprise. Grâce à son style collaboratif, il mobilise ses équipes pour qu'elles atteignent des objectifs communs clairs et ambitieux. M. Arès a été un acteur central de la transformation de Sandoz Canada en une entreprise bio-générique unique.

Anciens lauréats du prix de l'Associé distingué de l'année des Pharmacies de

quartier : Dania Scott, Canopy Growth, 2019; Kimberly Schroeder, Amgen Canada Inc., 2018; Jaiveer Singh, Mint Pharmaceuticals Inc., 2017; Peter Hardwick, Apotex Inc., 2016; Don Bird, WN Pharmaceuticals, 2013; Carol MacDonald, Pfizer Canada Inc., 2012; Paul Porter, Advantage International, 2010; Jean Legault, Beiersdorf Canada Inc., 2009; Rita Egan, AstraZeneca Canada Inc., 2008; Rod Sturtridge, Carlton Cards Limited, 2007; et Jack Kay, Apotex Inc., 2001.

Au sujet de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

L'Association canadienne des pharmacies de quartier représente les principaux organismes pharmaceutiques du Canada, y compris les chaînes de pharmacies, les enseignes, les soins de longue durée, les pharmacies spécialisées, les chaînes d'épiceries et les grandes surfaces comprenant une pharmacie. Nous nous focalisons sur l'amélioration de l'offre des soins. Nous défendons le rôle des pharmacies dans les soins prodigués aux Canadiens, derrière le comptoir et en magasin. Notre objectif consiste à faire avancer les soins de santé pour les Canadiens en exploitant près de 11 000 pharmacies idéalement situées dans des communautés partout au pays en tant que points de prestation de soins.

