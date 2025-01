TORONTO, le 22 janv. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) est heureuse de publier les résultats de son quatrième sondage national sur la diversité dans les salles de presse canadiennes.

Pour le sondage volontaire de cette année, l'ACJ a recueilli des données sur 5 806 journalistes de 270 salles de presse de la radio, de la télévision, des médias numériques et imprimés au Canada. Au total, l'ACJ a invité 715 salles de presse à participer à son sondage.

L’ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l’ACJ sont d’offrir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et de défendre l’intérêt public. (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes)

« Le Sondage sur la diversité dans les salles de presse canadiennes est un exercice de grande valeur qui récolte des données concrètes sur la composition raciale et de genre dans les salles de presse canadiennes », dit Brent Jolly, président de l'ACJ.

« Après quatre ans de collecte de données exhaustive, le sondage offre une occasion exceptionnelle de réfléchir sur l'importance de nos efforts continus de former des salles de presse plus équitables et inclusives, maintenant et dans l'avenir. »

Comme dans les années précédentes, l'ACJ a collaboré avec des experts en données et analyses pour développer un site Web interactif permettant de visualiser les résultats.

Voici certaines des conclusions principales du sondage 2024 :

Environ 77 % des journalistes s'identifient comme blancs, 3,5 % comme autochtones et 19,5 % comme appartenant à une minorité visible.

Les journalistes asiatiques sont la catégorie raciale la plus sous-représentée dans l'ensemble. Les personnes asiatiques représentent 17,5 % de la population canadienne, mais seulement 8,7 % des journalistes au Canada .

. Environ 7 salles de presse sur 10 ne comptent aucune personne autochtone ou issue d'une minorité visible parmi les trois principaux dirigeants des salles de presse.

Les personnes blanches sont surreprésentées dans les rôles de superviseurs et de dirigeants.

Toutefois, pour les journalistes à temps plein, à l'exclusion des superviseurs, la plupart des pourcentages raciaux sont proches de leurs données de recensement, à l'exception des journalistes asiatiques à temps plein, qui sont sous-représentés.

Un peu plus de 49 % de l'ensemble des journalistes s'identifient comme des femmes, contre 50 % qui s'identifient comme des hommes et 0,7 % qui s'identifient comme des personnes non binaires. Pour la première fois depuis le lancement du sondage, les hommes et les personnes non binaires sont plus nombreux que les femmes.

Parmi les superviseurs, 83,4 % s'identifient comme blancs, contre 2,4 % s'identifiant comme autochtones et 14,2 % comme appartenant à une minorité visible.

La catégorie « Stagiaires » est la seule où les journalistes autochtones et issus des minorités visibles sont plus nombreux que les journalistes blancs.

Depuis 2021, les pourcentages de journalistes asiatiques et autochtones travaillant dans les salles de presse canadiennes ont diminué.

Les pourcentages de journalistes noirs et moyen-orientaux ont augmenté depuis le début du sondage.

Le pourcentage des journalistes non blancs travaillant aux médias de plus petite taille a augmenté en 2024.

Alors que les personnes blanches et les hommes représentent des parts plus importantes de l'ensemble des superviseurs et des journalistes à temps plein, lorsqu'on examine les catégories individuelles de genre et de race, la plupart des journalistes, indépendamment de la race ou du genre, occupent des postes à temps plein.

« Il est encourageant de constater une plus grande diversité parmi les stagiaires. Cependant, ça met l'accent sur l'importance de s'assurer que ces premiers emplois se transforment en carrières durables à long terme pour les journalistes noirs, autochtones, et issus des autres minorités visibles » dit Zane Schwartz, chef national de l'ACJ et responsable du sondage sur la diversité.

Les journalistes blancs occupent 83,4 % des postes de superviseur et 80,5 % des trois principaux dirigeants de salles de presse. Les résultats du sondage de 2024 démontrent que, comme en 2023, environ 70 % des salles de presse n'emploient aucun journaliste autochtone ou appartenant à une minorité visible parmi leurs trois dirigeants principaux.

Quinze médias ne comptent aucun journaliste autochtone ou issu d'une minorité visible dans leur personnel. Environ 70 % des médias sondés n'emploient aucun journaliste autochtone, 66 % d'entre eux n'emploient aucun journaliste noir, et 70 % n'avaient aucun journalist latin.

Un rapport complet détaillant les résultats nationaux, la méthodologie, les comparaisons d'une année à l'autre, les limites des données et une liste complète des participants sont disponibles sur le site Web de l'ACJ .

Comme pour les sondages précédents, la société de données et d'analyse Qlik , basée en Pennsylvanie, a une fois de plus joué un rôle crucial dans ce projet. Ils ont fourni à l'ACJ une analyse des données et des visualisations des résultats du sondage, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les résultats du sondage de la salle de presse en fonction d'éléments tels que la race, le genre et le rôle professionnel.

« Nous sommes fiers de soutenir nos clients avec la technologie qui aide à faire avancer leurs missions à travers des données », dit Julie Kae, VP du développement durable et directrice générale de Qlik.org. « En fournissant des outils qui améliorent la transparence et la perception, nous aidons les organismes à transformer des données en actions significatives ».

L'ACJ animera une conférence de presse virtuelle à 19h00 HE afin de présenter les conclusions principales du Rapport sur le Sondage sur la diversité.

À propos de la Fondation Canadienne des Relations Raciales

La Fondation Canadienne des Relations Raciales (FCRR) a joué un rôle clé dans le sondage de 2024. Depuis 2022, la FCRR a généreusement fourni 10 000$ par an à l'ACJ pour financer le sondage. Ce financement a permis à l'ACJ d'embaucher le personnel nécéssaire pour réaliser le sondage.

À propos de Qlik

Qlik convertit des paysages numérisés complexes en informations exploitables, propulsant des résultats opérationnels stratégiques. Desservant plus de 40 000 clients internationaux, notre portfolio offre une IA/ML avancée de qualité professionnelle, l'intégration des données, et l'analyse. Nos outils IA/ML, qui sont pratiques et évolutifs, mènent à de meilleures décisions avec une plus grande vitesse. Nous excellons en intégration des données et gouvernance, offrant des solutions compréhensives qui travaillent avec des sources de données diverses. Les analyses intuitives de Qlik découvrent des tendances cachées, permettant aux équipes de relever des défis complexes et de saisir de nouvelles opportunités. En tant que partenaires stratégiques, notre technologie et notre expertise plateforme-agnostique font de nos clients de meilleurs compétiteurs.

À propos de l'ACJ

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont d'offrir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et de défendre l'intérêt public.

SOURCE Association canadienne des journalistes

Pour plus de renseignements : Brent Jolly, président, Association canadienne des journalistes, [email protected]; Zane Schwartz, président national et responsable du sondage, Association canadienne des journalistes, [email protected]