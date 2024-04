OTTAWA, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - James Mabey a été nommé président de L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) lors de l'Assemblée générale annuelle de 2024 de l'organisation.

M. Mabey est un agent immobilier et un dirigeant d'agence d'Edmonton, en Alberta, qui compte plus de 20 ans d'expérience. Il donne bénévolement de son temps, tant au secteur immobilier qu'à d'autres secteurs, et a occupé plusieurs postes, dont celui de président du conseil d'administration de la REALTORS® Association of Edmonton. Il a aussi présidé plusieurs comités de l'ACI. Il se joint aux autres dirigeants, soit Valérie Paquin, présidente élue, Garry Bhaura, vice-président, et Larry Cerqua, président sortant.

Les membres suivants complètent le conseil d'administration de l'ACI de 2024-2025 :

Anthony Bastiaanssen , administrateur régional, Colombie-Britannique/ Yukon

, administrateur régional, Colombie-Britannique/ Sarah Johnston , administratrice régionale, Alberta /Territoires du Nord-Ouest

, administratrice régionale, /Territoires du Nord-Ouest Kourosh Doustshenas, administrateur régional, Manitoba

Avril Reifferscheid , administratrice régionale, Saskatchewan

, administratrice régionale, Winson Chan , administrateur régional, Ontario

, administrateur régional, Georges Gaucher , administrateur régional, Québec

, administrateur régional, Québec Chris Peters , administrateur régional, Atlantique

, administrateur régional, Atlantique Kimberly French , administratrice régionale, Atlantique

, administratrice régionale, Atlantique Luc Woolsey , administrateur de représentation générale

, administrateur de représentation générale David Oikle , administrateur de représentation générale

, administrateur de représentation générale Darin Germyn , administrateur de représentation générale

, administrateur de représentation générale Phil Moore , administrateur de représentation générale

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L'ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

