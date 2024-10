OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le rythme prévu des baisses de taux d'intérêt a changé radicalement depuis la dernière publication des prévisions de L'Association canadienne de l'immobilier des ventes résidentielles qui seront réalisées par l'entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes pour 2024 et 2025. Les marchés s'attendent désormais à ce que la Banque du Canada revienne à un taux « neutre » d'ici le printemps ou l'été prochain, contrairement à la trajectoire pluriannuelle prévue en juillet dernier.

Les ventes résidentielles mensuelles. (Groupe CNW/L'Association canadienne de l'immeuble)

Les prévisions précédentes de l'ACI envisageaient un retour progressif des acheteurs sur le marché à partir des premières baisses de taux d'intérêt cet été, mais le marché n'a pas beaucoup bougé. Il est possible que le type d'acheteur qui, jusqu'à récemment, entrait sur le marché avec un prêt hypothécaire à taux fixe de trois ans, ait décidé d'attendre de meilleurs taux qui semblent maintenant imminents.

Ainsi, le profil des ventes a changé, passant d'une amélioration graduelle à un marché qui devrait plutôt se maintenir jusqu'au printemps prochain, date à laquelle un rebond plus marqué est attendu. Il en résulte une légère révision à la baisse des ventes cette année et l'année prochaine, mais avec la possibilité d'une remontée beaucoup plus forte à partir du deuxième trimestre de 2025.

Il est prévu qu'environ 468 900 propriétés résidentielles changeront de mains par l'entremise des systèmes MLS® canadiens en 2024, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2023.

Le prix moyen national d'une propriété devrait augmenter de 0,9 % sur une base annuelle, pour atteindre 683 200 $ en 2024, et de 4,4 % en 2025, pour atteindre 713 375 $.

En 2025, les ventes résidentielles nationales devraient augmenter encore de 6,6 %, pour atteindre 499 800 unités à mesure que les taux d'intérêt continuent de diminuer et que la demande continue d'augmenter.

Chaque trimestre, l'ACI analyse les données des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et met à jour ses prévisions sur les ventes résidentielles et le prix moyen des propriétés. L'ACI publiera ses prochaines prévisions le mercredi 15 janvier 2025.

À propos de L'Association canadienne de l'immobilier

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L'ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

SOURCE L'Association canadienne de l'immeuble

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Pierre Leduc, Relations auprès des médias, L'Association canadienne de l'immobilier, Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460, Courriel : [email protected]