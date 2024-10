OTTAWA, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des 39e Journées du Comité d'action politique de L'Association canadienne de l'immobilier (ACI), du 20 au 22 octobre, des courtiers et agents immobiliers de partout au pays rencontreront leurs députés locaux afin de préconiser des politiques de logement essentielles favorisant l'accès à la propriété pour tous les Canadiens.

Avec le soutien de plus de 160 000 membres, l'ACI a travaillé activement pour encourager l'élaboration d'initiatives fédérales visant à faire face à la crise actuelle de l'offre de logements. Bien que la question soit devenue une priorité, il reste encore beaucoup à faire en partenariat avec tous les paliers de gouvernement et les principales parties prenantes.

« Un effort concerté est essentiel pour élaborer des politiques efficaces qui favorisent l'augmentation de l'offre de logements tout en garantissant l'abordabilité et l'accessibilité pour les Canadiens dans l'ensemble du continuum du logement », a déclaré Janice Myers, chef de la direction de l'ACI.

Alors que notre population continue de croître, la demande de logements continue de surpasser le rythme des nouvelles constructions et l'inventaire disponible. Les courtiers et agents immobiliers ont préconisé des solutions et des politiques novatrices pour augmenter l'offre de logements, notamment en matière d'hébergement d'urgence, de logements communautaires, de logements locatifs ou d'accession à la propriété.

Combinées à une planification réfléchie et intégrée, les recommandations des membres de l'ACI peuvent grandement contribuer à résoudre la crise nationale du logement. Cette année, les courtiers et agents immobiliers préconisent de :

Stimuler l'offre dans tout le continuum de logement en favorisant l'innovation au moyen de technologies de construction hors site. Établir un mécanisme permanent permettant la collaboration et la coordination de la politique et du développement du logement, tel qu'un secrétariat national responsable du logement. Élargir l'admissibilité à l'exonération de la TVH/TPS sur les propriétés abordables construites par des organismes à but non lucratif pour faciliter l'accession à la propriété.

Les courtiers et agents immobiliers sont des experts des conditions du marché et des intérêts des consommateurs, et sont donc bien placés pour contribuer aux discussions sur les politiques du logement.

