L'assistance aux spectacles atteint un sommet au Québec en 2023

QUÉBEC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - En 2023, plus de 20 000 représentations de spectacles ont été offertes au Québec, et l'assistance a atteint un sommet de 8,8 M d'entrées, alors qu'en 2004, 16 000 représentations avaient été offertes et 7,0 M d'entrées avaient été enregistrées. En 20 ans, l'offre et la fréquentation des spectacles ont donc connu des augmentations au Québec de 25 % et 26 % respectivement.

Année record pour les revenus de billetterie, concentrés chez de grands diffuseurs

Entre 2004 et 2023, en tenant compte de l'inflation, les revenus de billetterie sont passés de 182 M$ à 278 M$ (+ 53 %), une année record au Québec.

Les records de fréquentation et de revenus de billetterie atteints en 2023 s'expliquent en grande partie par la performance exceptionnelle de quelques grands diffuseurs, qui ont capté une vaste part du marché des arts de la scène au Québec.

En 2018, une vingtaine de diffuseurs se partageaient la moitié de la fréquentation des spectacles au Québec. Cinq ans plus tard, ils sont maintenant une dizaine à se partager cette même part de l'assistance.

En 2018, 75 % des revenus de billetterie étaient récoltés par environ 30 diffuseurs. Cinq ans plus tard, ils sont maintenant 15 à se partager cette même part des revenus.

Depuis 20 ans, l'assistance tend à augmenter dans la majorité des disciplines

L'assistance a augmenté dans la plupart des disciplines en arts de la scène entre 2004 et 2023.

L'assistance des représentations en chanson est passée de 2,0 M à 3,0 M d'entrées (+ 53 %). L'augmentation est particulièrement prononcée pour la chanson anglophone (+ 79 % c. + 28 % pour la chanson francophone).

En contrepartie, l'assistance des représentations en théâtre est passée de 1,7 M à 1,5 M d'entrées (- 11 %).

Les parts de marché des spectacles produits au Québec sont en baisse

Entre 2004 et 2023 :

le nombre de représentations de spectacles produits au Québec est passé de 14 000 à 18 000 (+ 29 %);

l'assistance est passée de 5,5 M à 6,3 M d'entrées (+ 13 %);

à d'entrées (+ 13 %); les revenus de billetterie sont passés de 132 M$ à 240 M$. En tenant compte de l'inflation, les revenus de billetterie sont passés de 132 M$ à 163 M$ en dollars constants (+ 24 %).

Dans l'ensemble des arts de la scène au Québec en 2023, les productions québécoises ont compté pour 89 % des représentations, 71 % de l'assistance et 59 % des revenus de billetterie.

Par rapport à 2004, il s'agit d'une hausse de la part des représentations (+ 3 points de pourcentage), mais d'une diminution des parts de l'assistance (- 8 points de pourcentage) et des revenus de billetterie (- 13 points de pourcentage).

Ces résultats montrent que même si la fréquentation et les revenus de billetterie des spectacles québécois ont augmenté, ceux-ci ont tout de même perdu des parts de marché au profit des spectacles provenant d'ailleurs.

Diminution de la concentration dans les régions centrales

Entre 2004 et 2023, la fréquentation des spectacles a augmenté dans la plupart des régions administratives. Durant cette période, l'assistance a plus que doublé dans les régions de la Mauricie (+ 116 %) ainsi que de Laval et des Laurentides (+ 113 %), mais elle a diminué en Outaouais (- 21 %).

En 2023, plus de la moitié des représentations en arts de la scène (57 %) ont été offertes dans les régions centrales que sont Montréal et la Capitale-Nationale, lesquelles ont capté près des deux tiers de la fréquentation des spectacles au Québec (62 %). Cela correspond à une perte de quelques points de pourcentage par rapport à 2004. Les régions périphériques (Chaudière-Appalaches, Laval et Laurentides, Lanaudière et Montérégie), elles, ont plutôt connu des gains.

Lire les faits saillants

Lire la publication complète

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec