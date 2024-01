L'Assemblée nationale souligne les 30 ans du Forum étudiant!

QUÉBEC, le 8 janv. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est heureuse de souligner les 30 ans du Forum étudiant. Présidée par Mme Nathalie Roy, cette simulation reçoit cette année plus de 145 étudiants et étudiantes de niveau collégial qui, l'espace de quelques jours, joueront le rôle de parlementaire ou de journaliste. Ils et elles siégeront dans la salle de l'Assemblée nationale ainsi qu'en commission parlementaire.

« Cette 30e législature signifie que, depuis maintenant 30 ans, nous accueillons avec fierté des jeunes à l'hôtel du Parlement. Trente ans à former nos leaders de demain, nos ambassadeurs. Nous propulsons la relève vers des horizons variés et nous l'incitons à changer les choses au cœur de la société québécoise », a souligné la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Roy.

Pour cette 30e édition du Forum, 26 collèges et cégeps du Québec sont représentés. Les étudiantes et étudiants, qui proviennent de 25 circonscriptions, auront l'occasion de s'exprimer sur des enjeux importants et de débattre des projets de loi suivants :

Projet de loi n o 1 - Transports urbains hors des grands centres

1 - Transports urbains hors des grands centres Projet de loi n o 2 - Rémunération des stages

2 - Rémunération des stages Projet de loi no 3 - Gaspillage alimentaire

Le Forum étudiant a siégé annuellement à l'Assemblée nationale depuis 1992, sauf en 2021 et en 2022 en raison du contexte sanitaire. En 30 ans, plus de 3 000 étudiants et étudiantes de niveau collégial ont participé au Forum, s'initiant ainsi au parlementarisme. La Fondation Jean-Charles-Bonenfant, notamment, collabore étroitement à la tenue de cette simulation. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

