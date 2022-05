L'Assemblée nationale rend hommage à Guy Lafleur, à l'initiative d'Enrico Ciccone

QUÉBEC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Moins d'une semaine après les funérailles nationales de Guy Lafleur, l'Assemblée nationale a rendu hommage à l'ancienne vedette de la Ligue Nationale de Hockey en adoptant, à l'unanimité, une motion présentée par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, Enrico Ciccone.

Par ce geste, le député libéral de Marquette désirait honorer celui que l'on surnommait le Démon blond et qui, par ses exploits sur la patinoire et son implication dans la communauté, est devenu l'idole d'un peuple. Celui à qui tous les enfants du Québec s'identifiaient, lorsqu'ils jouaient au hockey, a trôné au sommet de l'élite mondiale de son sport et a ensuite été élu membre du Temple de la renommée du hockey, en 1988.

Pour l'occasion, des membres de la famille de Guy Lafleur étaient présents au Salon bleu où une minute de silence a été observée après les hommages prononcés par un représentant de chaque formation politique. Un hommage bien mérité pour celui qui a toujours pris le temps de rencontrer ses nombreux fans et qui n'a jamais refusé de donner une seule autographe de toute sa vie.

« Guy Lafleur était tout simplement plus grand que nature. J'ai eu l'immense privilège de le côtoyer et à chaque fois, j'étais impressionné par son charisme. Quand Guy Lafleur entrait dans une pièce, il y avait un grand silence, gage du respect qu'il imposait non seulement par sa glorieuse carrière d'hockeyeur, mais aussi par sa personnalité attachante et généreuse. »

-Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, loisirs et saines habitudes de vie, de jeunesse et de lutte contre l'intimidation

