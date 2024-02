L'Assemblée nationale proclame le 15 octobre « Journée québécoise de la sensibilisation au deuil périnatal »

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi no 595 présenté par la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, proclamant la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal, le 15 octobre de chaque année.

Souhaitant sensibiliser la population au deuil périnatal, soit la perte d'un enfant survenue pendant la grossesse, l'accouchement ou le début de la période postnatale, et à ses importantes répercussions psychosociales, Mme McGraw avait présenté ce projet de loi à l'automne dernier.

Ceci représente le tout premier projet de loi de la 43e législature, présenté par un membre de l'opposition, qui a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Mme McGraw se réjouit d'avoir obtenu l'appui de l'ensemble des élus de tous les partis sur cet enjeu qui lui tient à cœur.

« C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que j'ai présenté ce projet de loi qui a une importance très personnelle, ayant moi-même vécu un tel deuil. Pour ma famille et moi, ce projet de loi sera la loi Catherine, le bébé qu'on a perdu il y a 8 ans. Et pour les 23 000 familles québécoises annuellement qui vivent un deuil périnatal, c'est une loi en l'honneur de leur petit perdu à jamais. Je suis très fière d'avoir su convaincre mes collègues de l'Assemblée nationale de l'importance de souligner, le 15 octobre de chaque année, la douleur profonde que ces pertes provoquent et de profiter de l'occasion pour offrir du réconfort aux familles qui en sont affectées. C'est un premier pas important. Nous avons encore du chemin à faire pour mettre en place des politiques publiques éclairées pour appuyer ces milliers de familles endeuillées au Québec. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« Au nom du groupe de parents avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur Le Projet (in)attendu et tous les parents ayant vécu un deuil périnatal au Québec, je suis extrêmement reconnaissante à ma députée Désirée McGraw d'avoir présenté, défendu et adopté le projet de loi 595. De plus, j'espère que ce geste symbolique important donnera un élan supplémentaire pour élaborer des programmes et des politiques publiques visant à sensibiliser, fournir des soins et des services ainsi que consacrer davantage de recherches à une situation qui touche tant de familles dans notre province.»

- Rosa Caporicci, psychothérapeute agréée qui exerce en cabinet privé à Montréal et qui se spécialise dans la santé mentale périnatale

